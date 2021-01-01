Şenol Güneş: Kuzey Avrupa ülkeleriyle oynamak kolay değil

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne iki maçta altı puanla başlayan Türkiye'nin teknik direktörü Şenol Güneş, Letonya maçının zor geçeceğini söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Norveç'e attığı iki golle dikkat çeken Ozan Tufan, Letonya maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Letonya'nın zor kaybeden bir takım olduğunu söyleyen Şenol Güneş sabırlı bir 90 dakika oynamaları gerektiğini ifade ederken, maçın önemine dikkat çekti.

Şenol Güneş ne söyledi?

Kuzey Avrupa ülkeleriyle oynamanın kolay olmadığını ifade eden Şenol Güneş, Letonya'nın etkili hücum oyuncularına sahip olduğunu söyledi.

"Çok koşan ve çok dirençli bir takımla oynayacağız. Hücum yapman savunma yapmaktan daha zor ve bizim daha fazla hücum yapmamız gerekiyor. Güçlü iki takımı yenerek önemli bir avantaj elde ettik ama önümüzde hala birçok maç var. Bu avantajımızı sürdürebilmek için Letonya maçını da kayıpsız geçerek önümüze bakmalıyız."

"Kuzey Avrupa ülkeleriyle oynamak zor"

Letonya gibi ülkelerin sertlikleriyle rakipleri zorladığının altını çizen Şenol Güneş, Euro 2004 öncesi Letonya ile oynanan baraj maçını da değerlendirdi.

"Letonya ile Euro 2004 öncesi oynadığımız baraj maçını olağanüstü şartlarda oynadık. Deplasmandaki maç öncesi sahanın zemini buz kaplıydı. Maçtan önce hakemlerle yarım saat krampon kavgası yaptık. Kuzey Avrupa ülkeleriyle oynamak kolay olmuyor. Sertlikleri oynamayı zorlaştıyor. Hollanda, Letonya'ya göre daha yumuşaktı.

"2002 Dünya Kupası'ndaki takım çok iyi bir takımdı. O takım bir iş yaptı, başarılı oldu ve kenara çekildi. Bu takım da çok iyi bir takım ama henüz yolun çok başında. Euro 2020'nin ardından Dünya Kupası'na da gidebilirsek bu takımdaki birçok oyuncunun önü açılacak ve yeni oyuncular yetiştirme konusunda güçleneceğiz."

Kadroya takviyeler

Milli takımda yaşanan sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle bazı oyuncuların takımdan ayrıldığını belirten Güneş, kadroya üç yeni ismin dahil edildiğini söyledi.

"Sakatlıklar nedeniyle aramızdan ayrılan oyuncular oldu. Kamptaki ilk günümüze dönecek olursak o günden bu yana sekiz oyuncu ayrıldı.

Kadro konusunda sayısal eksikler yaşayınca Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan'ı milli takım kadrosuna dahil ettik. Kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz. Kim oynarsa oynasın herkes elinden geleni yapıyor. Dünya Kupası'nda yer almak hepimizin ortak hayali"

Ozan Tufan: Şenol Güneş rahat hissettiriyor

Şenol Güneş ile daha önce Bursaspor'da beraber çalıştığını hatırlatan Ozan Tufan, Güneş'in performansına olumlu etkisine değindi.

"Şenol Güneş doğru yolu seçmemde önemli rol oynamış bir insan. Kendimi maç içinde rahat hissettirdiği için performansım artıyor. Şu an oynadığım mevkide kendimi iyi hissediyorum. İki yönlü oynamaya çalışıyorum. Tabii ki eksiklerim var ama elimden geleni yapıyorum. Hocam nerede görev verirse orada oynarım.

"Hocamızın da dediği gibi bu takımın macerası henüz yeni başladı. İlerleyen dönemde yurt dışında oynamayı elbette isterim. Ülkemi Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Oyun tarzımı da düşününce Premier Lig'in bana uygun olduğunu düşünüyorum. İngiltere'de başarılı olabileceğime inanıyorum"