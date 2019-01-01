Şenol Güneş: Karius'un özellikle ilk yarıdaki kurtarışları çok önemliydi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, 'in 28. haftasında 1308 gün sonra Medipol 'i 2-1 mağlup etti.

Teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından beIN Sports'a verdiği demeçte tüm oyuncularını kutlarken, taraftara da teşekkürlerini iletti.

Güneş, ilk yarıda rakibin daha iyi oynadığını belirterek, "Oyun başında bireysel ve kopuk kopuk baskılarımız vardı, rakibin çıkmasına sebep olduk. Zaten top tekniği yüksek oyunculardan oluşan bir takımdı. Savunmada az gol yiyen bir takım oldukları kadar önde de yetenekli ayakları vardı. Bunlara önlem almamız gerekiyordu. İlk yarıda ilk 15 dakika dışında rakip bizden iyiydi. İkinci yarıda toparlandık ve daha fazla pozisyon bulduk, hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Fiziksel ve teknik taktik olarak olumlu işlerimiz vardı ama özellikle ilk yarıda 15-45. dakikalar arası sıkıntılarımız vardı. Rakip 10 kişiyken golü yedik. Emre dışarıdaydı, uzun topta duruş hatası sonrası 5'e 3'ken gol yedik." açıklamasında bulundu.

Çok gol attıklarını ancak bir o kadar da gol yediklerini söyleyen Şenol Güneş, "Golcülüğümüzün karşılığını bulması için daha az yememiz, rakibe az pozisyon vermemiz lazım. Karius'un özellikle ilk yarıdaki kurtarışları çok önemliydi. İkinci yarıda da çok iyiydi, dikkatliydi. Uzun boylu olmamızı özellikle duran toplarda iyi değerlendirdik, önemli bir silahtı bizim için. Daha fazla pozisyonda uzun boyumuzu kullanabilirdik. Karius'tan başlayarak son giren oyuncuya kadar hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün gördük ki yaşla ilgili de bir problem yok, özellikle Atiba'yı bir kenara koyuyorum. Sahanın en iyilerinden biriydi." ifadelerini kullandı.