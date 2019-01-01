Şenol Güneş: "Kağıt üzerinde güçlüyüz, sahada da güçlü gözükmeliyiz"

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz, Moldova maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz ve Şenol Güneş, 'nin Moldova ile oynayacağı EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak söz alan Burak Yılmaz, "2017 yılında daha gençtim, şimdiye göre daha tecrübesizdim. Kendimi daha tecrübeli buluyorum ve daha iyi hissediyorum. Burası hepimizin olmak istediği yer. Bu formayla her zaman çok heyecanlıyım ve inançlıyım" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'da herkesin atmosferden memnun olduğuna değinen tecrübeli golcü, "A Milli Takım için her zaman mutlu olmamız gerekiyor. Merih, Dorukhan gibi çok genç arkadaşlarımız var. Çok iyi bir ortam var. Kişilere bakmaksızın A Milli Takım'a her zaman destek olmamız gerekiyor" cümlelerini kullandı.

Takım arkadaşı Cenk Tosun ile olan uyumundan bahseden Yılmaz, "Sadece bu kampta değil, Cenk ile geçmişte de birlikte oynadık. Sahada benim gibi bir forvetin olması beni rahatlatıyor ama karar hocamızın. Bazen ben kenara geçiyorum, bazen o kenara geçiyor. Cenk'i de benim gibi bir futbolcuyla oynamak rahatlatıyor" dedi.

Takımda Şenol Güneş'i tanıyan oyuncuların yer almasının önemine dikkat çeken başarılı santrfor, "Emre Belözoğlu benden çok daha tecrübeli, duygularını kontrol edebilen bir insan. Hocamıza yardımcı olabilme açısından benden daha faydalı. Ben de hocamı senelerdir tanıyorum, çok iyi tanıyorum. Genç arkadaşlarımıza hoca kim olursa olsun destek oluyoruz"

Taraftardan destek isteyen ve hedefini EURO 2020'ye katılmak olarak koyan Burak Yılmaz, "Taraftarlarımızdan 1. dakikadan son dakikaya kadar bizleri desteklemelerini istiyorum. Bu milli bir maç. Uzun vadede hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na gitmek. O zaman olmayabilirim, yetişemeyebilirim" dedi ve sözlerini bitridi.

Bu esnada Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın turnuvaya yetişemeyebileceğinden bahsetmesi üzerine, "Yetişirsin, yetişirsin" diyerek oyuncusu ve basın mensuplarıyla şakalaştı.

"Sahada da güçlü gözükmeliyiz"

Moldova maçının önemi ile ilgil gelen bir soru ile toplantısına başlayan Güneş, "Tabii ki yarınki maç bizim için önemli. Yarın kendi sahamızda çok ciddi bir maç oynayacağız. Avrupa Şampiyonası'na gitmek için bir adım daha atmak istiyoruz. Kağıt üzerinde güçlü gözüküyoruz ama sahada da güçlü gözükmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Moldova maçının ilk 11'i ve oyunculardaki sakatlıklar hakkında kesin konuşmayan tecrübeli çalıştırıcı, "Çok ciddi boyutta demeyeceğim ama ufak tefek sakatlıkları olan arkadaşlar var. Durumlarına bakıp, pozisyonları itibarıyla karar vereceğiz. Az sonra idman yapacağız ve ilk 11'e ona göre karar vereceğiz. Ciddi boyutta bir sakatlık yok, net bir cevap veremiyorum"

Ozan Kabak'ın sağlık durumundan bahseden tecrübeli teknik direktör, "Ozan'ın dizinin arkasında bir ağrı vardı ve dün idmanı yarıda bıraktı. Bugün biraz daha iyi olduğunu söyledi." dedi.

Moldova maçının planı ile ilgili de konuşan Şenol Güneş, "Biraz daha farklı bir oyun formatı çıkarabiliriz. Sakatlara bakarak bazı hamleler yapacağız. Rakibimiz hızlı çıkabiliyor, iyi kapanıyor, iyi pas yapıyor. Bütün bunlara hazır olmamız gerekiyor" cümlelerini kullandı.

Son olarak Dorukhan Toköz'ün başarılı performansına değinen Güneş, "Dorukhan ile ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Burada söz söylemenin değil, iş yapmanın zamanı. Dorukhan her şeyi kendisi yaptı, biz sadece yardımcı oluyoruz. Bu kadar kısa zamanda hem kendi takımında hem de A Milli Takımı'nda oynaması önemli" diyerek toplantısını tamamladı.