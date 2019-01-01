Şenol Güneş: Kagawa gibi oyuna girip bu kadar erken gol atan oyuncu var mı?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kagawa'nın üstün performansını överken, Antalyaspor'un girdiği gol pozisyonlarına da dikkat çekti.

Şenol Güneş, Antyalyaspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, Kagawa'nın performansını ve Quaresma'nın geleceğini değerlendirdi.

Şenol Güneş, "Daha fazla da atabilirdik, yiyebilirdik de çünkü oyunda kopmalar oldu." dedi.

"İlginç bir maç oldu. İyi başlayamadık ama goller geldi. İkinci yarıya da iyi başlayamadık, rakip daha coşkulu oynadı. Sonra 4. gol geldi ve Kagawa girip farkı açtı."

"Futbolun ilginçliği burada. Kendi sahamızda 3-2 kaybettiğimiz Antalya maçına baktığınızda orada daha farklı olması gerekiyordu ama bugün burada farklı oldu, farklı kazandık."

"Puan ve moral kayıplarımız vardı, bunları gidermemiz gerekiyordu. Bugün kazanmamız moral açısından büyük fayda sağladı ancak henüz puan kayıplarını telafi edemedik."

"Bilmiyorum oyuna girip bu kadar erken gol atan bir oyuncu daha var mı? Aynı zamanda bu kadar az topla buluşup iki gol atması önemliydi. Hem Kagawa, hem bizim için iyi oldu."

"Kaptanlık mesele değil, herkes kaptan. Önemli olan aynı duyguyu paylaşmak ve bunu hayata geçirmek. Vida iyi mesafe kat etti."

"Bugün çok sayıda pozisyon verdik, bunlarda hem Vida'nın hem Mirin'in hataları vardı. Büyük takımların yapmaması gereken hataları yapmadığımız zaman daha iyi olacağız."

"Oyuncuların gidip gelmeleriyle ilgili benim konuşmam doğru olmaz, bazen tersi çıkabiliyor. Quaresma antrenmanlara çıkıyor ama 2 maç cezası vardı. Onun dışında bir şey söylemem yanlış olur."