Şenol Güneş: Kadroda büyük bir değişiklik yapacağız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hepimizin bildiği gibi uzun süreden beri bir salgın etkisi var. Futbola uzun süre ara verildi. Futboldan ayrı kalmak zorunda kalındı. Baktığınızda yeni bir döneme başlıyoruz. Genelde önce liglerin başlayıp, sonra milli takım maçlarının oynandığı bir dönemden tam tersi bir duruma geçtik.

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Biz kulüplerden oyuncu alıyoruz. Orada bir sıkıntı oldu. Belli bir süreden önce oyuncu çağıramıyorsunuz. Biz bunun iznini istedik ama olmadı. Üç günde bir maç oynamak zorundasınız. Futbolculara da fiziksel anlamda çok yüklenmemek için bu maçta da değişiklik yapmak durumundayız.

Daha fazla takım

Kadroda büyük bir değişiklik yapacağız

Milli Takım’a çağrılan her oyuncu, o takımın direkt oyuncusu olmalıdır. Kendisini de öyle görmelidir. Yarın akşam daha değişik bir kadro çıkaracağız. Eldeki oyuncuların bazıları sakatlıktan yeni geldi. Merih bunlardan birisi. Uzun zaman sonra ilk defa 90 dakika oynadı. Yorgun olanlar var. Kadroda büyük bir değişiklik yapacağız.

Macaristan maçı oyun olarak da, sonuç olarak da kötü bir izlenim bıraktı. Bizim oyunumuz bu değil. Oyuna kötü başladık. Rakip daha iştahlı ve dikkatli oynadı. Fazla pozisyona giremedik. İkinci yarıda biraz dengeledik ama serbest vuruştan yediğimiz golle kaybettik. Eksilerimiz oldu. Artılarımız çok azdı. Ama 10 ay sonra ilk maçımızdı. Bazen böyle olabiliyor"