Şenol Güneş: İzlanda maçında korkuyordum, korkağın tekiyim!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda kendisi hakkında yapılan eleştirilere karşı konuştu.

A Milli Takım'ın Elemeleri'ndeki son maçı olan Andorra karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Şenol Güneş ve oyunculardan Enes Ünal açıklamalarda bulundu.

Toplantıda ilk sözü alan Enes, "Andorra disiplinli bir takım. Zor da bir rakip artık. Futbolun doğrularını en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar. Euro 2020'de olmak çok mutluyuz. Ancak daha yolun başındayız. Umarım daha ileriye gideceğiz" dedi.

"Benim için en önemli şey sağlıklı olmak ve bunu performansımla hocama hissettirmek," diyen Enes, "Her zaman çalışmaya devam edeceğim. Şans geldiğinde de bunu en iyi şekilde değerlendirmek için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

Enes'in ardından değerlendirmelerde bulunan Güneş'in açıklamalarından öne çıkan detaylar ise şu şekilde;

"İzlanda maçı bitti artık. Son maçımızı da kazanmak istiyoruz. Çok da önemli değil lider olmak, 'ya bağlı durum. Dünyanın sonu değil. Andorra küçük bir ülke ama futbol tutkusu olduğu için iyi bir takım çıkardılar. Gol atma konusunda sıkıntıları var. Savunmayı iyi şekilde yapan bir takım. Kendi sahamızda ilk maçı zor kazandık. Yine aynı maçı yaşayacağımızı düşünüyorum."

"18 yıl sonra bir jenerasyon gelecekse 18 yıl daha bekleyebiliriz demek ki! İşler iyi gidince bu nesil iyi; ama kötü gidince bu nesil kötü demeyi doğru bulmuyorum. Biz şu an bunun meyvesini aldık."

"Favori gösterildiğimize göre kazanmamız gereken bir maç. En iyi 11'imizle sahaya çıkıp sonucu almamız gerekiyor."

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"Beşiktaş'tayken ajan gibi bizi takip eden arkadaşlar vardı. Sanki gizli iş yapıyorum; ülke için çalışıyorum. Bu konulara sonra gireriz. Bütün katmanların katıldığı bir beyin fırtınası geliştirdik ama daha da üstüne koymalıyız. Daha fazla futbol konuşmalıyız."

"Burak Yılmaz belki gol atmadı ama fizik gücü yüksek İzlanda karşısında en iyi maçlarından birini oynadı. Takım olarak savunma, takım olarak hücum yapıyoruz."

"İzlanda maçında çekiniyordum, korkuyordum! Ben korkağın tekiyim zaten! Korkarak buraya geldim! Korkmayarak gidenleri görüyoruz. Bakın! Ben çocukluğumdan bugüne kadar hiçbir şeyden korkmadım. Hayatta en büyük eserlerimden biri cesaretim."