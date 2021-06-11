Şenol Güneş: İtalya teknik, taktik ve fizik olarak bizden üstündü

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya-Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, Euro 2020'de Türkiye'nin İtalya'ya 3-0 yenildiği maçın ardından ilk açıklamasını TRT Spor yayınında yaptı.

Tecrübeli teknik adam, rakibin baskılı oyununun kendilerini zorladığını ifade etti.

"İlk maçta ev sahibiyle oynadık. Beklentimiz güzel futbol oynayıp, rakiple kora kor mücadele edebilmekti."

"Rakip, teknik, taktik ve fizik olarak bizden üstündü."

"İlk yarıda kontrollü oynamaya çalıştık, ama rakibin baskısı nedeniyle çıkamadık."

Golden sonra moraller bozuldu

"Yediğimiz golden sonra moral bozukluğuyla oyunun kontrolünü kaybettik."

"Oyunumuzun onlardan ne kadar geride olduğunu gördük. İtalya ne kadar iyiyse, biz de kendi oyunumuzun o kadar gerisinde kaldık."

"Golü geç yesek, biraz daha dirençli ve moralli bir şekilde savaşabilirdik."

"Bu bir turnuva. Önümüzde kazanmak istediğimiz iki maç var. Bir an önce toparlanıp Galler maçına hazırlanacağız."

İtalya'nın taktik üstünlüğü

Maç sonu röportajlarında Kenan Karaman, İtalya'nın taktik üstünlüğüne dikkat çekti.

"İlk yarı skoru tuttuk. İtalya gerçekten taktiksel anlamda çok üst düzeyde. Topları kazandığımızda öne çıkamadık.

İlk golden sonra dağıldık. Aslında bunun olmaması lazım. Ama daha hiçbir şey bitmedi. Galler maçına konsantre olacağız."

Umut Meraş ise, kalan maçlarda hedeflerinin altı puan olduğunu söyledi.

"İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Herkesten özür diliyoruz. Çok üzgünüz. Önümüzdeki iki maçtan altı puan alıp bu gruptan çıkacağız."

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