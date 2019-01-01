Şenol Güneş: İnşallah gruptan çıkarak daha güzel günler görürüz

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapıldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 kurasını değerlendirdi, açılış maçını oyun felsefelerini göstermeleri açısından bir şans olarak değerlendirdi.

, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve ile eşleşti. Ay yıldızlı ekip turnuvanın açılış maçında İtalya ile 'da karşılaşacak. İsviçre ve Galler maçlarını ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapacak.

Kuranın ardından TRT Spor'a değerlendirmede bulunan Güneş, "Rakiplerden çok seyahati konuşmuştuk. Azerbaycan'ı istiyorduk. Turnuva esnasında uzun bir seyahat olsa bile. Bakü'de kendi sahamızda oynayacak gibi oynayacağımızı düşünüyoruz. Buraya gelmek önemliydi, öncelikle onu söyleyeyim. Bu organizasyonun içinde olmak önemliydi. Buraya Avrupa'nın iyi takımları olarak geldik. Hepsine başarılar diliyorum. Türkiye olarak burada olmak gurur verici. O maçlarda ülkemizi iyi temsil etmek, fair-play içerisinde güzel maçlar oynamak istiyoruz. Büyüyen, gelişen bir takım olarak tecrübe kazanmayı hedefliyoruz. İnşallah gruptan çıkarak daha güzel günler görürüz." şeklinde konuştu.

Rakiplerinde kendilerini tanıyan antrenörler olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "İsviçre'nin başında Petkovic, daha önce burada çalıştı Türkiye'yi tanıyor. Mancini, Türkiye'yi tanıyor. Açılışta alacağımız iyi bir sonuç bize güzel bir yol gösterir. Açılış maçında Türkiye'nin oyun felsefesini göstermek için büyük bir şansımız olacaktır." dedi.

Şenol Güneş sözlerini "Herkes birbirini tanıyor. Bizim bilinmeyen taraflarımız var. Biz kendimize de rakiplere de sürpriz yapabiliyoruz. İtalya 10 maçı kazandı, iyi bir şekilde geliyor. İnşallah ilk mağlubiyeti bizden alırlar." diyerek tamamladı.

Türkiye'nin turnuvada grup aşamasında oynayacağı maçların programı şu şekilde:

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12 Haziran : TÜRKİYE - İtalya (Roma)

17 Haziran : TÜRKİYE - Galler (Bakü)

21 Haziran : İsviçre - TÜRKİYE (Bakü)