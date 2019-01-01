Şenol Güneş: Hedefimiz Türk futbolunun gelişimi

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Özbekistan ile oynayacakları hazırlık mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Özebekistan ile oynanacak olan hazırlık maçı öncesinde sorulara yanıt verdi.

TFF Başkanlık seçimleri sonucunda yeni başkanın Nihat Özdemir olması üzerine tecrübeli çalışıtırıcı, "Önceki yönetimden Yıldırım Demirören, Hüsnü Güreli, Ali Dürüst ve birçok arkadaşa teşekkür ediyorum. Şimdi yeni yönetime hayırlı olsun demek istiyorum. Yabancılık çektiğimiz kimse yok. Hedefimiz Türk futbolunun gelişimi." ifadelerini kullandı.

Goal Türkiye muhabiri Onur Özgen'in, "Oyuncularınızın kısa ve tek pasa yatkın olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Şenol Güneş, "Kadroda bireysel becerisi iyi olan oyuncular var. Topu ne kadar az tutup, topla ne kadar buluşturabilirsek iyi. Bunun için bireysel becerinizi kullanmanız lazım." cevabını verdi.

Son olarak kadroya alınan genç oyuncular hakkında yorum yapan Şenol Güneş, "Genç oyuncuyu bekleyelim diye bir durumumuz yok. Abdülkadir genç ama üretecek. Üretemezse burada olmayacak. Tabii ki toleransımız da olacak." yorumunda bulundu.