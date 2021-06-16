Şenol Güneş, Galler maçındaki top kayıplarına vurgu yaptı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Euro 2020'deki Galler yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Avrupa Şampiyonası'nda Galler'e 2-0 yenilen Türkiye, ikinci maçından da puan çıkaramadı.

Maçın ardından basına konuşan teknik direktör Şenol Güneş, Galler önünde oyuna kötü başladıklarını belirtti.

"Büyük hayallerle geldik. Kötü bir ilk maçtan sonra, ikinci maça da kötü başladık."

"İki maçta da top alışverişinde sıkıntılarımız oldu. İlk yarım saatte rakibe cevap veremedik."

Gol moral bozdu

"Toparlanıp oyuna ortak olduk, pozisyonlar bulmaya başladık. Beklemediğimiz anda gelen gol moralimizi bozdu."

"Hücuma çıkarken fazla top kaybı yaptık. Rakibe geniş alan verdik. Bloklar arasındaki kopukluk rakibe avantaj sağladı."

"İlk maçın şoku bu maçta da takımda baskı yarattı. İki maçta çok pas hatası yaptık."

"Hata yaptığınız, topu rakibe kolay verip zor aldığınız zaman bütün sistemler çöker."

"Oyun olarak beklediğimizin altında kaldık. Yine de daha iyi bir neticeyle çıkabilirdik."

Sorumluluğu üstlendi

"Yediğimiz beş gol var. Zor bir durumdayız, ama ikinci maçın ardından tabloyu göreceğiz."

"Skor iyi değilse işin sorumlusu benim. Oyuncular kendi görevlerinden sorumlu."

Şenol Güneş, oyuncu tercihleriyle ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Bilgi istiyorsanız, Merih de bizim için önemli, Çağlar da, Kaan da. Lafı çevirmeyelim. İdmanlarda görüp bir karar veriyoruz. Ozan sakatlıktan çıkmıştı."

Halil Dervişoğlu ise milli takımın beraberliği hakettiğini söyledi.

Çok üzgünüz. Bugünün telafisi yok. Bugünkü oyunumuzla en azından beraberliği almalıydık, olmadı.

Daha fazlası için:

Milliler ikide sıfır yaptı

Süper Lig'de harcama limitleri belli oldu

Galatasaray'ın transfer hedefi Mert Çetin