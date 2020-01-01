Şenol Güneş: Futbol adına doğru ülkelerle oynayacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü, UEFA Uluslar Ligi kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

Yapılan kura çekimi sonrası B Ligi'nde bulunan A Milli Takım, 3. Grup'ta Macaristan, ve ile eşleşti.

Teknik direktör Şenol Güneş, kura çekiminin ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Güneş "Grubumuzdaki takımların hepsi futbol kültürü olan takımlar. Futbol adına doğru ülkelerle oynayacağız. Bu gruptan birinci çıkmak istiyoruz. Umarım iyi maçlar oynarız, hem tecrübe kazanır hem de gruptan birinci çıkarız. Önümüzde hedefler var. EURO 2020'de kendimizi gösterip, üst turlara çıkmak istiyoruz. Sonra Uluslar Ligi'nde gruptan çıkmak istiyoruz. FIFA sıralamasında ilk 10'da olmak istiyoruz. Futbol ülkesi olarak felsefemizi göstermek, oyuncu üretim yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.