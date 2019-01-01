Şenol Güneş, Fransa karşılaşmasını değerlendirdi: Farklı bir maç olacak

Hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup eden Türkiye'nin teknik patronu Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Takımı, EURO 2020 elemelerinde oynayacağı ve İzlanda maçları öncesi düzenlediği ikinci hazırlık karşılaşmasında Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından TRT Spor mikrofonlarına konuşan teknik direktör Şenol Güneş, eleme karşılaşmaları öncesi ay yıldızlıların son durumunu değerlendirdi.

"Bu oyunla Fransa'yı yenmek zor olacaktır"

Geride kalan hazırlık maçlarını analiz eden Güneş, "Fransa maçıyla ilgili çalışmaya yarından itibaren başlayacağız. İki hazırlık maçı yaptık. Birkaç oyuncu dışında bütün oyuncuları oynattık. İki hazırlık maçında düşündüklerini yapmak isteyen bir takım vardı." ifadelerini kullandı.

Hazırlık periyodunun Fransa ve İzlanda maçlarına nasıl yansıyacağını belirten tecrübeli antrenör, "Yaptığımız maçlar tabii ki Fransa ayarında değildi. Bu oyunla Fransa'yı yenmek zor olacaktır. Farklı bir maç olacak, bizim için de onlar için de. Artık oyuncu performanslarını değerlendirip önce Fransa, sonra da İzlanda'ya hazırlanacağız" dedi.

"Gelişmelere göre değişiklik yapabiliriz"

Özbekistan maçını değerlendiren Güneş, "Zaman zaman tempo düşüşleri oldu. Dorukhan gibi bazı oyuncular sakatlıktan çıktı. Bunların fizik temposunun nasıl olacağını görmek lazım. Bazı oyuncular oynarken, takım bütünlüğü içinde ne yaptığını görmeye çalıştık" cümlelerini kullandı.

Fransa'ya karşı zor bir karşılaşma olacağını ifade eden başarılı çalıştırıcı, "Fransa'yı yenmek için hücumda ve defansta daha iyi olmamız gerekiyor. Oyuncular da bunları biliyorlar. Yunanistan ve Özbekistan maçlarıyla aynı olmayacaktır. Dünyanın 1. takımı" dedi.

Son olarak sahaya çıkarmayı düşündüğü kadrodan ipuçları veren Şenol Güneş, "Oğuzhan iyiydi, olumlu işler yaptığını düşünüyorum. Ben bir ayrım yapmak istemiyorum. Dorukhan'da bir soru işareti var. Gelişmelere göre değişiklik yapabiliriz orta sahada" diyerek sözlerini tamamladı.

Ay yıldızlılar, 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşılaşacak.