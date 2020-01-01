Şenol Güneş: Ferdi Kadıoğlu’nun Milli Takım için tereddütleri var

Deneyimli teknik adam, Ferdi Kadıoğlu’nu Milli Takım’a davet ettiklerini ancak oyuncunun bu çağrıya henüz olumlu yanıt vermediğini açıkladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Milli Takımı’nın alt yaş gruplarında forma giyen Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nu davette bulunduklarını ancak bu futbolcunun henüz olumlu yanıt vermediğin duyurdu.

Şenol Güneş, “Ferdi Kadıoğlu ile 2 gün önce konuştum, 15-20 gün önce de hocaları gönderdim. Bir oyuncuyu çağırırsanız, bu davettir. Tereddütleri var, konuşabilir. Emre Belözoğlu da yardımcı oldu, başkan da aradı. Ama Ferdi'yi bir başka oyuncunun üzerine koymam, altına da koymam” ifadelerini kullandı.

Sinan Gümüş’ün milli formayı giyme ihtimali hakkında da konuşan Şenol Güneş, “Sinan Gümüş için de yazın konuştuk. Dışişleri Bakanımız da destek oldu ama o da yetişmiyor. Şu ara tam zamanıydı. Abdülkadir'in de sakatlığı var” dedi.

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"Yabancı oyunculara karşı değilim ama..."

Yabancı oyunculara karşı olmadığını ancak yerli oyuncu üretiminden yana olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, “Yabancı oyuncular için kriter olsun diyorum. Türk futbolu için söylüyorum. İlk defa yurt dışından bu kadar fazla oyuncu aldık. Bir sürü konu konuşuluyor, yabancı sınırlaması, rezerv lig, sezon planlaması... Ama bence üretim olmadan tüketim, yarışma olmaz. Üretim yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Biz yasak da getirmiyoruz. Yerli olsun diyoruz” diye konuştu.

Türk oyuncuların sayılarının az olduğu için pahalı olduklarını söyleyen deneyimli teknik adam, “Kulüplerin borçları var? Neden? Türk oyuncular pahalı deniyor. Az olduğu için pahalı. 2 yumurta varsa değeri artar, 20 varsa azalır. Üretim yapmalıyız. Biz yokluktan varlık çıkarıyoruz. Beşiktaş'ın maçıyla ilgili bana da bir eleştiri vardı, evet, ben de yabancı oynattım, doğru. 10 tane oyuncu çıkar mı diye bakıyorduk. Şimdi Eslem, Rıdvan, Erdoğan, Kerem, Kartal var, kaleci Ersin var. Altyapıdan çıkan oyuncular bunlar. Bunlar bugün mü çıktı?” sözlerini sarf etti.