Şenol Güneş: En küçük ihmale tahammülümüz yok

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda ve Andorra maçları öncesi basın toplantısı düzenledi.

, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 Elemelerinde son iki grup maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında "İzlanda maçını bir an önce oynamak ve Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantilemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Şenol Güneş'in basın toplantısından satır başları şu şekilde:

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"Hedef 6 puan"

"Yarışta ilk günden beri çokça mesafe katettik. Artık son düzlüğe geldik. Son adımı da iyi atmak istiyoruz. Anadolu'da başlayan yarışı, İstanbul'da bitirmek ve Avrupa'ya gitmek istiyoruz.Anadolu'da başlayan bu yarışı, İstanbul'da bitirip Avrupa'ya gitmek istiyoruz. İzlanda, ile birlikte gruba başlamadan önce en güçlü rakibimizdi. Önümüzdeki 2 maçta hedefimiz 6 puandır. Buradan alacağımız 1 puanla gruptan çıkmayı garantileyeceğiz. Hedefimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'ydı, bu şekilde bunu hayata geçirmiş olacağız. Birlikte, daha önce başardığımız, aldığımız iyi sonuçlarla Türkiye'yi mutlu ettiğimiz gibi yine mutlu etmek istiyoruz"

"Dört büyüklerden daha çok oyuncu alıyorduk"

"Herkesin duasını bekliyoruz. Maçın sonunda, mutlu olarak ayrılmak istiyoruz. Maçtan bir gün önce İstanbul'a gelecekler, şu anda Antalya'da kamptalar. Beş oyuncumuz Avrupa'dan geliyor bugün. Ümit takımda olan Bayındır'ı bizimle birlikte idmanda görmek istiyoruz. Perşembe günü birlikte, daha önce başardığımız, aldığımız iyi sonuçlarla Türkiye'yi mutlu ettiğimiz gibi yine mutlu etmek istiyoruz. Herkesin duasını bekliyoruz. Maçın sonunda mutlu olarak ayrılmak istiyoruz. Kulüplerimiz de oyuncularımız da hep bizim. Biz de onları temsil ederek yarışıyoruz"

"Türk oyuncularla Avrupa'da yarışıyoruz. Kulübümüzün beklenenin dışında sonuçlar alması hepimizi üzer, üzüyor da. Son maçlara baktığımızda Şampiyonlar Ligi ve 'nden gelenmiş görüyoruz bazı takımları. 'ın Brugge'u yenerek Avrupa Ligi'nde devam etmesi, 'in yoluna devam etmesi ihtimal dahilinde. Avrupa'ya direkt gitmek için herkesin sorumluluğu var. 4 büyüklerden 7 futbolcu alabildik. Eskiden daha fazla alıyorduk. İzlanda ve Andorra maçlarını kazanacak kalitede oyuncularımız var."

"En küçük ihmale tahammül yok"

Şu an geldiğimiz noktadan memnunum. Heyecanımız fazla. İzlanda maçını bir an önce oynamak ve Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantilemek istiyoruz. Her şeye hazır olmak lazım. Panik yapmak, telaş yapmak doğru değil. Hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunu unutmayalım öncelikle. İzlanda, biz bunları yendik yine yeneriz düşüncesiyle gelecek. O yüzden sakin kalmamız gerek. İki maçta da hedefimize ulaşmak istiyoruz. Gittiğimizle ilgili varsayımla konuşmak doğru değil. Taraftardaki rahatlığın güvenle alakalı olduğunu düşünüyorum ama oynamadan kazanılmıyor. Kendimize güveniyoruz, inanıyoruz ve maçı önemsiyoruz. Maç, bizim için son adım olacak. En küçük bir ihmale tahammül yok.

Emre Belözoğlu açıklaması

"Emre Belözoğlu'nun tedavisi sürüyor. Sakat olsa bile bizimle olacak. Bizim için lider ve önemli bir oyuncu. O bizim kaptanımız. Sakatlığına rağmen oynamaya çalışıyor. Oynayıp oynayamayacağına yarın bakacağız ancak kamptan kesinlikle ayrılmayacak. Avrupa'da oynayan futbolcularımızın gelecek nesillere örnek olacağını düşünüyorm. Bu sayı daha da fazlalaşmalı. Ben İzlanda maçını da final görüyorum. 2022'de olmak istiyoruz ama yarın ne olacağını bilmiyoruz. Üzülmeyin yani, gitmiyorum şimdilik. Bunları İzlanda maçından sonra konuşuruz."