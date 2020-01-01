Şenol Güneş, Emre Akbaba'yı EURO2020'ye götürme kararı aldı

Yaşadığı ağır sakatlığın ardından sahalara muhteşem bir dönüş yapan Emre Akbaba’nın performansı Şenol Güneş’i de sevindirdi.

Geçtiğimiz sezonun 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - maçında ayağı kırılan ve sahalardan 8 ay uzak kalan Emre Akbaba, sahalara döndükten sonra performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kupada Çaykur Rizespor'a, ligde ve 'a gol atmayı başaran 27 yaşındaki oyuncu bu performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i de mest etti.

Sabah Gazetesi’nden Mehmet Özcan’ın haberine göre Güneş, Emre'yi EURO 2020'ye götürme kararı aldı. Yusuf Yazıcı'nın sakatlığında Emre, Hakan Çalhanoğlu ile birlikte ilk 11'in en güçlü adayı konumuna geldi.

A Milli formayı daha önce 6 kez sırtına geçiren 27 yaşındaki oyuncu rakip ağları 3 kez sarsmayı başardı.