Şenol Güneş: Dorukhan Toköz, her oyuncu için ders olmalı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor maçı sonrası genç futbolcusu Dorukhan Toköz'den övgüyle söz etti.

Şenol Güneş, Akhisarspor'u 3-1 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Bugün kazanmak, hem puan hem moral açısından önemliydi. Üç puanı hak ettik. Ancak elbette eksikliklerimiz de vardı. Rakibin 3-0'dan sonra pozisyon bulması bizim için eksik taraftı." dedi.

"Her maç final. Daha yolun başındayız. Artık bu maçta alınan üç puanı değil, Erzurumspor maçını düşüneceğiz."

"Oyuncularımın hepsi benim için birer öğrenci. Ne kadar öğrenir, ister, inançlı ve güvenli olursan, o kadar mesafe alabilirsin."

"Dorukhan'ı tebrik ediyorum"

"Dorukhan, yükselen bir değer. Umarım bozulmaz. Eksikliklerini daha da giderir. Çünkü daha yolun başında."

"Dorukhan, her oyuncu için ders olmalı. Öğrenmenin ve başarının sonu yok. Başarı bir araçtır. Önemli olan sağlık ve mutluluk içinde hedefe gitmektir. Dorukhan'ı tebrik ediyorum."