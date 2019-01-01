Şenol Güneş: Daha üst seviyede oynamamız gerekiyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yunanistan karşısında olumlu bir oyun oynadıklarını ama bunun yeterli olmadığını söyledi.

A Milli Takım, EURO 2020 elemelerindeki ve İzlanda maçları öncesi ilk hazırlık karşılaşmasında Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş değerlendirmelerde bulundu.

İşte Güneş'in açıklamalarında öne çıkan detaylar:

"Biz oyuncuların kulüplerine değil, kendilerine bakarak değerlendirme yapıyoruz. Olumlu tarafı daha fazla olan bir maçtı. Neleri yapıp, neleri yapamadığımızı görmek için iyi bir maç oldu. Bugün oyuncularımızın bir kısmını gördük. Özbekistan maçında da diğer oyuncuları görmek istiyoruz. Burada önemli olan havuzu görmek. Sonrasında Fransa ve İzlanda maçlarına bakacağız. Bugün dalgalanmalar oldu. Tempoyu artırdığımız zamanlar oldu, düştüğümüz zamanlar oldu. Sakatlıkların olması bizim için iyi olmadı. Ciddi olup olmadığını bilmiyoruz."

"Daha üst seviyede oynamamız gerekiyor. Olumluydu ama yeterli değildi. Koşullara baktığımız zaman yine de iyi diyebiliriz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum."

"İyi başlamak ve devam ettirmek önemli. FIFA sıralamasındaki yerimiz açısından bu maçların katkısı oluyor. Avrupa Şampiyonası başladığı zaman süratle ilk 10'a doğru yükselmemiz gerekiyor. Bugün 3. maçta yediğimiz gol bize yakışmadı. Çok daha farklı bitirmemiz gereken bir maçtı."