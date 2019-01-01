Şenol Güneş: Burak Yılmaz'ın dünya yıldızı olabilecek yeteneği var

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Burak Yılmaz hakkında konuşurken, kamp dönemi ve muhtemel transferler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kamp çalışmaları ve transfer gelişmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz'ın yeteneğini öven deneyimli teknik adam, Burak Yılmaz'ın ait olduğu yerde olduğunu söyledi.

Şenol Güneş, "Burak Yılmaz futbolu seviyor. Oynamayı seviyor, oynamaya hazır. Ait olduğu yere geldi." dedi.

"Burak Yılmaz'ı istemiştim, Messi'yi de istiyorum"

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Burak gittiği her yerde başarılı oldu. Dünya yıldızı olabilecek düzeyde yeteneği var."

"Türkiye'de forvet derseniz Burak Yılmaz ve Cenk Tosun derim. Başka biri derseniz de dinlemek isterim."

"Daha önce de buradaydı gönderildi. Tutulsaydı. O zaman öyle gerekiyordu, bugün böyle gerekiyor."

"Düşüşlerden bahsediliyor. Benim hakkımda da çok şey konuşuldu. Sabırlı olmak gerekiyor. Burak da sabırlı olacak."

"Burak'ı daha önce de istemiştim. Messi'yi de istiyorum ama alamıyorum. Günün birinde belki gelir. Başkana söyleyelim yarın görüşmelere başlasın."

"Burak'ın maliyeti Vagner Love'dan daha ucuz. Baba Hakkı, Seba gibi olamaz ama efsanelere layık olacaktır."

"Ben çok uzun süredir Burak'la konuşmadım, speküle edilmesin diye. Daha önce Trabzonspor'la görüşürken başkan mesaj atmıştı 'Hocam sen Trabzonlusun karışma' diye. Karışsam alırdım zaten."

"Mutluyum, teklif gelirse daha mutlu olurum"

"Şu an bulunduğum yerden memnunum. Yıl sonunda mukavelem bitiyor. Yönetimden bir şey geldiğinde değerlendireceğim. Mutsuzum, sonuçtan mutsuzum. Düzeltmek için çalışacağız. Daha önce yaptık ve iyi bir izlenim bıraktık. Bu yıl daha cılız gözüküyoruz."

"Kendim için bir kulüpteki en uzun süreyi geçiriyorum. Kolay değil. Uzun sürele de yıpratır."

"Mukavele ile ilgili şu an bir şey yok. Ama temenniler ve beklentiler o yöndeyse oturur konuşuruz. Ama bugün hiç gitmeyecekmiş gibi çalışıyorum. Gittiğim zaman da saygıyla karşılarım. İyi bir izlenim bıraktığımızı düşünüyorum. O yüzden burada mutluyum."

"Başkanla fikir ayrılıklarımız oldu ama kavgamız olmadı. Keşke daha fazla fikir ayrılığımız olsa."

"Şu an mutluyum ama daha çok mutlu olmam için teklif gelirse konuşuruz."

"Tolgay'ı takasla gitsin diye almadık"

"Bir futbolcu hakkında düşüncemi söylerim, yönetim alır. Tolgay bizim için çok önemli bir futbolcu, çok iyi bir futbolcu. Ama oynamadığında mutsuz oluyor. Çevresini de mutsuz ediyor."

"Tolgay'a daha önce 'mutsuzsan oynatmayayım, gitmene de izin veriyorum' dedim ama geldi, hak etti ve oynadı."

"Gökhan Töre daha bile hazır durumda, çok da yetenekli. Ama oynaması lazım. Vagner Love'ı, Mustafa Pektemek'i ve Güven Yalçın'ı oynattığımız yerde hem maddi hem de teknik açıdan yedek tutmayı mantıklı bulmuyorum. Kulüple görüşmeler yapıyor."

"Kadro dışılar arasında sadece Tolga hakkında yönetimle farklı düşünüyoruz. Kulüp içinde bir iki senedir şikayetler vardı. Bence kalması ve Utku'nun 6 aylığına kiralık gitmesi doğru olurdu. Kabul ederken üzüldüm ama oldu."

"Bu yüzden birçok genç futbolcu getirdik kampa. Ne olur ne olmaz bilmiyorum. Belki kampta, belki kamptan sonra bir şeyler olur."

"Şener Özbayraklı'yı tanıyorum. Türkiye'deki iyi beklerden bir tanesi ama bir görüşmemiz yok. Tolgay'ın da Fenerbahçe ile görüştüğü yazılıyor, doğru mu bilmiyorum. Ama olursa takasla değil, parayla olur."

"Tolgay iyi bir futbolcu, transfer edilirken takas edilsin diye alınmadı."

"Altın, çamura düşse de altındır"

"Isimat-Mirin'i iki üç sene önce takip ederken hem pahalıydı hem de oynuyordu. Şimdi oldukça ucuza geldi. Oynamadığı için böyle oldu. Elimizdeki yedeklerden bile daha ucuz oldu. Takıma uyumunu sağlamaya çalışacağız. Uyumlu da bir yapısı var."

"Savunmada çok değişiklik yaptık ama zorunluluktan yaptık. Hatamız bu oldu. Takımımızda en çok yorulması gereken futbolcular hücumcular olmalı."

"Elimizdeki futbolcuların mevkilerini değiştirerek değerlendiriyoruz. Elimizdeki pahalı futbolculardan yararlanamadık, belki ucuz olduğu için Isimat-Mirin'den yararlanırız."

"Giden olursa hem sağ bek hem sol bek alabiliriz. Gökhan Gönül'ün sakatlığı olmazsa başka kimseyi orada oynatmam. Belki orta saha da alabiliriz duruma göre. Stoperde Enzo'nun durumu belli değil, gidebilir. Rakamsal düşüşler hedefliyoruz."

"Oğuzhan'ın yeteneklerini konuşmayalım, hepimiz biliyoruz. Sahaya yansıtmasını biliyoruz. Altın, çamura düşse de altındır. Oğuzhan ve Adem'i birlikte oynattığımızda sıkıntı çekiyoruz. Ben tersini düşünüyordum ama tersini gözlemledik."

"Oğuzhan ve Adem Ljajic'ten hücumda daha iyi olmalarını bekliyorum. Şu an Larin'den memnunum. Buraya çıkarmak için uğraştık. Güven sene başı iyiydi, şimdi biraz bocalıyor. Babel uzun süredir yüksek tempoda çalışmıyordu."

Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

"Kiralık talepleri var. Ama az para verip, gittiğinde oynamayacaklarsa kalsınlar burada."

"Fatih hem sağ bek, hem sol bek, hem stoperde oynuyor. Eğer oynayacaksa kiralık veririm ama oynamayacaksa kalsın. Hem Fatih'i hem de Larin'i isteyen takımlar var."

"Altyapıda stoperde sol ayaklı Ege var. Fiziği ve tekniği iyi ama biraz ağır. Onu çözersek kullanabiliriz diye düşünüyorum. Altyapıdan orta saha çıkarsam nerede oynatacağım. O yüzden stoper diyorum."

"Douglas konuşuluyordu. Sağ bek ve sağ stoper oynayabilen bir futbolcu vardı. Onu alabilirsek iyi olurdu. Şener bu yüzden avantajlıydı. Önce de elden çıkarmalıyız. Sayımız fazla."

"Fatih Sivasspor'u istiyor gibi. Ama farz edelim ki Enzo gitti ve kimseyi alamadık. Niye göndereyim şimdi? Ama çocuk da oynamak istediğini söylüyor."

"Ryan Babel'le iki kez konuştuk. Buraya aitsen buradasın. Ama gideceksen saygı duyarım. Adriano ve Babel'den istediğimiz katkıyı alamadım. Elimde Babel varken sol açığa adam almam. Ama katkı vermeli."

"Şunu söylüyorum, gitme niyetleri varsa ona göre kadro kuracağım. Gecikmesi doğru değil, bir iki güne çözülmeli."

"Serdar Aziz bildiğim bir futbolcu. Sabırlı olmak lazım. Sakatlığı da var diyorlar. Transferi yönetim yapıyor. Biz fikir veriyoruz ama kararı yönetim veriyor. Ben yönetimle görüşemiyorum, randevu alıyorum bu aralar."

"Fabri'nin durumunu duydum. İyi karakter, iyi kaleci. Gitmesine üzüldüm, gelirse sevinirim."

"Oyun olarak en iyi takım olmalıyız"

"Duran toplarda Caner Erkin, Ricardo Quaresma ve Adem Ljajic var. Adem'in ligde bir çarpıp giren hariç öyle bir golü yok. Ricardo korner ve kenar duran toplarda etkili."

"Savunmadan oyun kurarken ve savunmadan top isterken sıkıntılarımız var. Bunlar nedeniyle baskı yerken uzun atmak zorunda kalıyoruz."

"Bazı futbolcularımız oyunu kendisi kurmak istiyor ve çok top tutuyor. Bizim Oğuzhan ve Adem Ljajic'ten çok, savunmadan oyun kurmaya çalışmalıyız."

"Ligin ikinci yarısında oyun olarak en iyi takım olmalıyız. Bu bizi ligin zirvesine taşıyabilir."

"İkinci yarıda her maç final gibi, her maçı kazanarak devam etmeliyiz."