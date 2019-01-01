Şenol Güneş: Burak Yılmaz'ın aldığı desteği alsam, ben de gol atarım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor galibiyeti sonrası önemli açıklamalarda bulundu ve Burak Yılmaz'ın gollerine değindi.

Şenol Güneş, Bursaspor karşısında 2 gol atan Burak Yılmaz'a sataşmaktan geri kalmadı.

Maç sonunda konuşan Şenol Güneş, "Takım olarak kazanmak için sahaya çıktık, kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık." dedi.

"Rakibin kendi sahasında oynayıp hızlı çıkma düşüncesine iyi karşılık verdik. Rakip de iyiydi, dirençli ve koşan bir takımdı. Samet hoca da bunları iyi yapıyor zaten. Bu nedenle bizden az mağlup olan ve az gol yiyen bir takımdı."

"Maç içinde daima oyun ve skor üstünlüğü bizdeydi. Oyun üst seviyeye çıktığında bir ara hem fiziksel olarak düştük hem de yorgunluklar oldu, o ara rakip gelmeye başladı."

"Dirençli, savaşçı ve disiplinli bir takımla oynadık. Umarım başarılı olurlar. Bursa bir futbol şehri, hoca da işini severek yapıyor."

"Biz de her geçen gün taraftarın desteğini daha da arkamıza alıyoruz, oyun kalitemiz de giderek artıyor. Bu durumdan memnunum."

"O golleri ben de atarım"

"Burak kalitesi belli bir oyuncu. Takımını seviyor. Beşiktaş'ın bağrından çıkmış bir oyuncu ama gittiği yerde elinden geleni yapıyor. O konuda örnek gösterilmesi gereken bir oyuncuyken eksiklerini göstererek bir imaj kırılması yaşatılıyor."

"Hem gol hem de oyun anlamında katkı yapabilmesi için daha güçlü olması lazım. Attığı gol, taraftarın desteğine göre az. O desteği ben de alıp sahaya çıksam ben de o golleri atarım."

"Bu maçı kazandık. Belli bölümlerde eksiklerimiz var, onları düzeltip zorlu Malatya maçına bakacağız. Aşağıdan kopmak, yukarıdakileri yakalamak için uğraşacağız ama önceliğimiz güzel futbol."