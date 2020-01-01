Şenol Güneş: Bu maçları kazanmamız gerekiyordu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

B Ligi Grup 3'te Milli Takımımız, deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

28. dakikada Anton Miranchuk'un golüyle geriye düşen Milliler, ikinci yarıda sergilediği iyi futbolu 62. dakikada Kenan Karaman'ın golüyle süsledi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından üçüncü sırada kalan A Milli Takımımız puanını 2'ye yükseltirken, Rusya 7 puanla liderliğini sürdürdü.

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Karşılaşmanın ardından TRT Spor'a konuşan teknik direktör Şenol Güneş, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını dile getirdi.

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Güneş "Takım oyunu oynayan, agresif, kompakt oynamaya çalışan, daha çok uzun toplarla hücum eden bir rakibimiz vardı. Önde baskıyı çok iyi yapamayınca, ribaundları da alamayınca hem hücumda hem de savunmada iyi değildik. İkinci yarıda oyunun hakimiydik. Kazanmaya yakındık. Hem maçındaki hem de bu maçtaki beraberliğe yazık oldu. Büyük bir fırsatı elimizden kaçırdık. Ben beş dakikalık bir uzatma bekliyordum. İki dakika uzatma gelince değişikliklerin bir anlamı kalmadı. Geriden gelmek ve rakibi kendi sahasına hapsetmek olumlu şeylerdi" ifadelerini kullandı.

Grupta oynanan Sırbistan maçını da kazanabileceklerini söyleyen başarılı teknik adam "Macaristan maçı bizim için tamamen olumsuzdu. Sırbistan maçında ve bu maçta kazanmaya yakındık. Bu maçları almamız gerekirdi. Köln'e gittik, ardından Rusya'ya geldik, şimdi 'ye döneceğiz. Rusya hazırlık maçıyla birlikte üç maçını da burada oynayacak" şeklinde konuştu.

Milli Takımımız, gruptaki dördüncü maçında 14 Ekim Çarşamba günü saat 21:45'te Sırbistan'ı konuk edecek.