Şenol Güneş: Avrupa ve dünya şampiyonluğu zor, ama...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 yılına girilirken Avrupa Şampiyonası değerlendirmesi yaptı ve hedeflerinden bahsetti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 maçları öncesi verdiği özel röportajında değerlendirmelerde bulundu, eleştiriler yaptı ve hayallerine değindi.

Sözcü gazetesine verdiği röportajında Şenol Güneş, hayalinde dünya şampiyonluğu olduğunu ancak bazı gerçeklerin de farkında olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hayalimde dünya şampiyonluğu var. Ama hayalcilik içinde bunu söylemem. Çünkü Türkiye'nin dünya şampiyonluğuna hazır olmadığını biliyorum. Kaplumbağanın Mekke'ye gitme çabası gibi, ben o yolda gitmeliyim, bu hedef için çalışmalıyım. Beklenti oluşturulmak isteniyor. Gelmişken şampiyon olalım, onlarla aynı fikirdeyim. Avrupa ve dünya şampiyonluğumuz zor gözüküyor ama hayalimiz o olmalı."

Türk futbol sistemindeki yanlışlara değinen Güneş, ekonomik, teknik, idari ve sportif yatırım anlamında eksiklerin bulunduğunun altını çizdi: "2002'de üçüncü olduk ama dünyanın üçüncü futbol ülkesi olmadık. Avrupa Şampiyonası finallerine katıldık. Gruptan çıkmak, yarı final oynamak isteriz ama benim doğrularım var. 'nın, İngiltere'nin, 'nın futbol olarak da kültür ve uygulama olarak da gerisindeyim. Aldığımız en iyi oyuncu, oranın en başarısız, dışlanmış oyuncusu. Onların oynatmadığı oyuncuyla onlara karşı yarışmak istiyoruz. Bu sistemde büyük yanlışlık var. 'İyiyim' dersem kendimi kandırırım. Türk insanına imkân ve zaman verilse başarırız diyorum. Biz imkânı ve zamanı yanlış kullanıyoruz."

"Gençler için bir tehlike var"

Kişisel hedefinin yeniden Dünya Kupası'na katılmak olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, EURO 2020'de genç oyuncu kadrosu için muhtemel bir tehlikeden bahsetti: "Genç futbolcu grubumuz bize güzel bir ışık tutuyor, zaman kazandırıyor, rahatlatıyor. Ama burada bir tehlike var: Bu takım başarıszlığı görmedi. Genç bir grubun başarısızlıktaki dalgalanması hep bir soru işareti taşır."

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EURO 2020 A Grubu'nda İsviçre, İtalya ve ile yapacağımız maçlar hakkında da konuşan Güneş, "Fransa maçında panik yaptık, İtalya'ya karşı böyle oynarsak ve onlar da değerlendirirse oyun kopar. Bu yüzden İtalya maçını ayrı bir yere koyuyorum. Genç ve dinamikler, atarlarsa bizi perişen edebilirler. Ben buna hazırım. İsviçre ve Galler'i yeneceğimizin garantisi var mı? Bu grubu Beşiktaş'ın Leipzig, ve 'lu grubuna benzetiyorum. Sonuncu da olabilirsin birinci de. Umarım yine birinci oluruz."

"Lucescu'ya teşekkür ediyorum"

Futbolun keyif ve eğlence işi olduğunu söyleyen 67 yaşındaki çalıştırıcı, 20 senedir beklenen oyuncu jenerasyonunun nihayet oluştuğunu belirtirken Lucescu'ya teşekkür etti: "Jenerasyonu yakalarsın; yeter ki sen o araştırmayı yap. Ben bir 20 sene daha bekleyemem! Ne yapacağız jenerasyonu, ‘Seneye olur mu olmaz mı' diyeceğiz. Jenerasyon için sen de bir şey yapacaksın. Bu grupta Çağlar oynamıyordu, savunmada Kaan-Merih vardı, Zeki de vardı, Hasan Ali de vardı ama sonuç alamıyorduk. Bunu Lucescu'yu suçlayıp yapamayız. O yanlış bile yapsa benim yanlış yapma riskimi ortadan kaldırdı. Bu yüzden ona teşekkür ediyorum.”

Son olarak takımdaki yaşça büyük futbolcuların sayısı hakkında açıklama yapan Güneş, bu oyuncuların gerekliliğini şöyle aktardı: "Yaşlı oyuncu çok olduğunda kendileri grup olacaklar. Bizim takımda çocuklar iyi; ama hata yaparken onlara bir ağabey lazım. Çağlar oynamıyor diyelim, o oynasa Kaan yok. Kaan oynasa Merih oynamayacak. Dedikodu yapıldığında ‘Ne yapıyorsun' diyecek biri lazım. Adalet ve hukuk olduğu zaman herkes mutlu olur.”