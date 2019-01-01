Şenol Güneş: Avantajımız var, garantimiz yok

Euro 2020'ye katılabilmek için büyük bir avantaj elde eden Türkiye'de Teknik Direktör Şenol Güneş gruptaki asıl finalin İzlanda maçı olduğunu söyledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçında ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, grup lideri olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından Stade de France'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şenol Güneş, Fransa'ya karşı deplasmandan bir puanla dönmenin sevindirici olduğunu belirterek, "Bizden güçlü bir rakiple oynadık. Bizden daha iyi oynadılar. Birçok pozisyon buldular. Oyunu taşımaya çalıştık. Biraz ezilerek de olsa sonunda gülerek ayrıldığımız bir maç oldu. Bütün oyunculara emeklerinden ve taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Fransa gibi güçlü bir takımla iki kez oynayıp 4 puan almak ve lider olmak bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Avantajımız var, garantimiz yok

Gelecek ay İzlanda ile oynanacak maçın önemini vurgulayan tecrübeli teknik direktör, "İzlanda'ya karşı kazandığımızda önemli bir iş yapmış olacağız. Fransa maçına final demiştik ama asıl final, İzlanda maçı olacak. Şu an bir avantajımız var, garantimiz yok. Arkamızda Fransa gibi güçlü bir rakip var. İzlanda ile en azından berabere kalmamız gerek ama kazandığımızda da birinciliğimiz devam edecek." şeklinde konuştu.