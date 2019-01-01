Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarıyla milli göreve başlıyor
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AA
Geçtiğimiz günlerde A Milli Takım'la anlaştığı açıklanan ve Haziran itibarıyla Beşiktaş'taki sözleşmesini tamamlayıp Ay-yıldızlıların başına geçecek olan Şenol Güneş, milli göreve erken başlıyor.
beIN Sports'ta yer alan habere göre Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 22 Mart'ta Arnavutluk, 25 Mart'ta ise Moldova'yla oynanacak maçlarda A Milli Takım'ın başında yer alacak.
Şenol Güneş, A Milli Takım görevi için Türkiye Futbol Federasyonu'yla 4 yıllık anlaşmaya varmıştı.