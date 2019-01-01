''Şenol Güneş, Antalyaspor maçından sonra istifa edecekti''

Deneyimli gazeteci Tayfun Bayındır, Antalyaspor maçının ardından Şenol Güneş'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'un konuğu olan Beşiktaş, sahadan 6-2'lik unutulmaz bir galibiyetle ayrıldı.

Yeni transfer Shinji Kagawa'nın sonradan oyuna girip 4 dakika içinde 2 gol attığı karşılaşmada devleşen siyah-beyazlı ekip, Antalya deplasmanından görkemli bir galibiyetle dönerken takımın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

CNN Türk'te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında konuşan Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, ''Bugünün dedikodusu, Şenol Güneş'in bu maçtan sonra istifa edeceği yönündeydi. Gerekçesini bilmiyorum ama Beşiktaş muhabirleri dünden beri bu bu konudan haberdarlardı. Doğru mudur bilmiyorum ama 6-2'lik galibiyet belki de bu istifayı ötelemiştir'' dedi.

Beşiktaş'ın başındaki dördüncü sezonunu geçiren Şenol Güneş, şu ana dek takımıyla iki lig şampiyonluğu kazandı.