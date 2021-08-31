A Milli takım teknik patronu Şenol Güneş, Türkiye maçı öncesi pandeminin futbola olan etkisinden dert yandı.

Şenol Güneş, milli takım kadrosunun Premier Lig'de oynayan oyuncuları Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu'nun Karadağ maçında takımla birlikte olamayacağını söyledi.

Türkiye, 2022 Katar Dünya Kupası elemeleri kapsamında 1 Eylül'de Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım çalışmalarına hızla devam ederken İngiltere hükümetinin pandemi nedeniyle aldığı karar kadroda boşluklar oluşturdu.

Şenol Güneş ne söyledi?

Karadağ maçı öncesi basın toplantısında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı:

"Bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Bizim için hedef hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na katılmaktı. İlk 3 maçtan 7 puan çıkardık, bu üç maçtan da 9 puan hedefliyoruz. Lider olarak girdiğimiz eylül ayından, lider olarak çıkmak istiyoruz."

"Sahada futbolcular, tribünde seyircilerle tek yürek olup maçı kazanmak istiyoruz."

"Eğer Dünya Kupası'na katılabilirsek, bu kadronun uzun yıllar rekabetçi bir düzeyde devam edeceğine inanıyorum. Rakibimizin fizik gücü iyi. Akıllı ve sabırlı bir şekilde oynamamız lazım."

"Kendi oyunumuzu oynamak durumundayız. İlk 3 maçı ve geçmişteki başarıları, başarısızlıkları unutarak bu maçlara hazırlanacağız."

Premier Lig oyuncuları maçta olacak mı?

"Bu maç için Ozan Kabak, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu, elimizde olmayan sebeplerle bizimle olamayacak."

"Oyuncuların gelmemesi; doğru bulmadığımız, tartışılması gereken bir konu. Pandeminin futbolu ne kadar etkilediğini görüyoruz ama ülke kararlarına göre ayrımcılık oluyor."

"Ozan Kabak dün transfer oldu. Schalke'ye sorduk 'Ozan sizin oyuncunuz mu, Norwich'in oyuncusu mu?' diye. Herkes kendisine göre planlama yapıyor."

"Yurt dışındaki oyuncularımı 15 gün önce çağırdım. Ben onları bu maça da bekliyordum ama olmadı. Gönderdiğimiz yazı diğer maçlar için de geçerli."

"Ozan'ı milli takıma çağırmak için Schalke'ye başvurduk. Son gün transfer olunca bizim oyuncumuz değil dediler. O çocuk 'Ben milli takıma gidiyorum.' diye rest çekse belki kulübü ceza verecek ve futbol hayatı bitecek."

Türkiye - Karadağ maçının 11'i nasıl olacak?

"Yarınki maçın 11'i belli değil, o yüzden açıklayamam ama Mert Müldür oynayacak gibi."

"Stoper olarak Ozan ve Çağlar'ın olmaması kötü ama Alpaslan'ı bu yüzden çağırdık. Geçen hafta canlı seyrettiğimde beğendim, iyi de oynadı. Halil genç bir oyuncu, şu anda da oynamıyor ama orada çok opsiyonumuz var."

"Salih Uçan yetenekli bir oyuncu. Milli takım dışında kalan oyuncuların konuşulması gayet doğal. Milli takımın ne kadar rağbete uğradığını gösteriyor. Salih kadroya çağırıldıysa düşünülen bir oyuncu ama çağırılmayan oyuncular düşünülmüyor değil."

Türkiye'yi ne bekliyor?

2022 Dünya Kupası'nda Katar'da olmak isteyen A Milli Takım yarın 21:45'de Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Ardından 4 Eylül'de Cebelitarık ile karşılaşacak milliler, 7 Eylül'de Hollanda'ya misafir olacak.

Türkiye, Dünya Kupası elemeleri kapsamında Mart ayında oynadığı Hollanda ve Norveç maçlarından galip gelirken Letonya ile berabere kaldı.

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