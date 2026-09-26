Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörü Hüsam Hasan, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Angola maçında kaptan Muhammed Salah'ı oyundan çıkarma sebebine dair yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.

Mısır Milli Takımı, dün akşam oynanan Afrika elemelerinin ilk haftasında konuk ettiği Angola ile 0-0 berabere kalarak iki puan kaybetti.

Hüsam Hasan, maçın başlamasından bir saat sonra Salah'ı oyundan çıkarma kararı aldı ve bu durum, oyuncunun bir sakatlık geçirmiş olabileceğine dair tartışmaları alevlendirdi.

Basın toplantısında bu değişikliğin sebebi sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Salah'ın oyundan çıkarılması, maçın gidişatı ve gereksinimleri doğrultusunda alınan teknik bir karardı, oyuncu sakat değil."

Hasan'ın Salah hakkındaki açıklamaları, maç öncesindeki basın toplantısında Mısır kalecisi Muhammed El-Şenavi'ye yüklenmesinin ardından geldi.

Hasan şunları söyledi: "Muhammed El-Şenavi bir dönem bitmişti ve kulübünde oynamıyordu; buna rağmen Mısır Milli Takımı sayesinde eski seviyesine geri döndü. Sadece o değil, başka oyuncular da öyle."

2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ikinci grubunda Mısır, Angola, Malavi ve Güney Sudan milli takımları yer alıyor.

Mısır Milli Takımı, elemelerin ikinci haftasında önümüzdeki salı günü Güney Sudan ile karşılaşacak.

Ayrıca Mısır, mevcut ara dönemin sona ermesinden önce, önümüzdeki 4 Ekim Pazar günü Kahire Stadı'nda Güney Afrika ile bir hazırlık maçı oynayacak.