Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörü Hüsam Hasan, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Angola maçında kaptan Muhammed Salah'ı oyundan almasının sebebine ilişkin açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

Mısır Milli Takımı, dün akşam oynanan Afrika elemelerinin ilk turunda sahasında ağırladığı Angola ile 0-0 berabere kalarak iki puan kaybetti.

Hüsam Hasan, maçın başlamasından bir saat sonra Salah'ı oyundan alma kararı aldı; bu durum oyuncunun sakatlanmış olabileceğine dair tartışmaları alevlendirdi.

Basın toplantısında bu değişikliğin sırrı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Salah'ın oyundan alınması teknik bir görüşe, maçın gereklerine ve gidişatına göre alınmış bir karardı; oyuncu sakat değil."

Hasan'ın Salah hakkındaki açıklamaları, Mısır kalecisi Muhammed el-Şenavi'ye maç öncesindeki basın toplantısında yüklenmesinin ardından geldi.

Hasan şunları söyledi: "Muhammed el-Şenavi bir dönem bitmişti, kulübünde oynamıyordu; buna rağmen Mısır Milli Takımı sayesinde eski seviyesine döndü. Sadece o değil, başka oyuncular da öyle."

2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ikinci grubunda Mısır, Angola, Malavi ve Güney Sudan milli takımları yer alıyor.

Grp. B Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Malavi MWI 1 1 0 0 2 1 +1 3 K 2 Angola ANG 1 0 1 0 0 0 0 1 B 3 Mısır EGY 1 0 1 0 0 0 0 1 B 4 Güney Sudan SSU 1 0 0 1 1 2 -1 0 K Üst Tur

Mısır Milli Takımı, elemelerin ikinci turunda önümüzdeki salı günü Güney Sudan ile karşılaşacak.

Ayrıca Mısır, mevcut milli takım arası sona ermeden önce, önümüzdeki 4 Ekim Pazar günü Kahire Stadı'nda Güney Afrika ile hazırlık maçı oynayacak.