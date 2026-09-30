Eski Portekizli kaleci ve "A Bola" gazetesi yazarı José Manuel Delgado, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun bugün çarşamba günü milli takım kampından ayrılmasının ardından oyuncuyu eleştirerek, uluslararası kariyerinin sona erdiğini savundu.

Delgado, geniş kitlelere ulaşan Portekiz gazetesindekiyayımlanan makalesindeRonaldo'nun (41 yaşında) tecrübesi, karizması ve birkaç dakikayla milli takıma katkıda bulunabileceğini, ancak rolünün azalmasını kabullenemediğini belirtti. Yazar ayrıca, oyuncunun Portekiz ile elde ettiği tarihi rakamların onu futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri yaptığını, ancak bunun ona sonsuza dek ilk on birde yer alma hakkı vermediğini ekledi.

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Yazar, 2022 Dünya Kupası'nın ardından Ronaldo'yu milli takıma veda etmeye çağırdığını hatırlatarak, oyuncunun istediği ile bedeninin sunabileceği arasındaki farkın belirginleştiğini vurguladı. Ronaldo'yu, 2026 Dünya Kupası'nın ardından, gençliğinde büyüleyici bir performans sergileyen ve yıllar sonra geri döndüğünde performansı acı verici hale gelen bale dansçısı Rudolf Nureyev'e ve zamanın geçtiğini kabul etmeyi reddeden Dorian Gray karakterine benzetti.

"Gerekçesiz bir devam"

Delgado, Ronaldo'nun yıllar içinde en önemli silahlarından biri olan hızının büyük bir kısmını kaybettiğini ve topla ilişkisinin eskisi gibi olmadığını da ekleyerek, son yıllarda milli takımda devam etmesinin artık geçmişte sunduğu sportif verimle gerekçelendirilemeyeceğini savundu.

Yazar, "Jesus çağı"nın başlangıcından söz ederek, daha önce Al Nassr'da Ronaldo'yu çalıştıran Portekizli teknik direktörün, "Don" savunma çalışmasına yeterince katılmadığında milli takımın en iyi şekilde rekabet edemeyeceğini, hücumda ise geçmişte sunduğu hız, beceri ve refleksleri artık sunamadığını fark ettiğine dikkat çekti.

Delgado, Ronaldo'nun Norveç karşısında yedek kulübesinde oturması ve ardından Gonçalo Ramos'un galibiyet golünü kaydetmesinin, milli takım içindeki durumun değiştiğini hızla ortaya koyduğunu belirterek, meselenin artık Jesus'un ne söylediği ya da yaptığıyla değil, "Ronaldo'nun zamanının geçmiş olduğu" gerçeğiyle ilgili olduğunu vurguladı.

Yazar, makalesinin sonunda, Ronaldo'nun Portekiz milli takımına sunduklarından dolayı her zaman minnettar kalacağını vurgulamakla birlikte, eski Real Madrid yıldızının takım için sportif bir yük haline geldiğini savundu. Ronaldo'nun milli takım kampından ayrılış biçimini eleştiren yazar, mevcut aşamanın Jesus'un seçtiği oyunculardan futbolda temel bir gerçeği kanıtlamalarını gerektirdiğini, bunun da "adı ne olursa olsun kimsenin tek başına bir şey kazanamayacağı" gerçeği olduğunu belirtti.



