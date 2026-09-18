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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Tim Ursinus
Çeviri:

"Senin neyin var?" Bayern Münih'in süperstarı milli takıma aday kadroya çağrılmadı

Bundesliga
Bayern Münih
Kolombiya
Hazırlık Maçları
L. Diaz

Luis Diaz, yaklaşan milli maç arasında sürpriz şekilde Kolombiya Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıyor. Bayern Münih'in hücum oyuncusunun kadroya alınmamasının belirli bir nedeni var.

Teknik direktör Nestor Lorenzo'nun cuma günü açıkladığı üzere, sol kanat oyuncusu Meksika, Paraguay ve Peru ile oynanacak maçlarda Güney Amerikalıların kadrosunda yer almayacak.

Buna göre, Kolombiya Futbol Federasyonu ile Bayern Münih arasında, Diaz'ın milli maç arasını dinlenmek ve yeniden yüzde 100 hazır hale gelmek için kullanmasına yönelik bir anlaşma bulunuyor. 29 yaşındaki oyuncu, Alman rekortmenindeki sezon başlangıcında oldukça inişli çıkışlı bir performans sergilemişti.

Lorenzo, "Onunla konuştum ve ona, 'Yorgun görünüyorsun, Lucho. Her zamanki canlılığın yok, sana ne oldu?' dedim. Ardından 60'tan fazla maç oynadığı için ara vermesi gerektiğine karar verdik" açıklamasını yaptı.

Bayern Münih: Luis Diaz neden şu anda formsuz?

Diaz, yalnızca Bayern formasıyla geçen sezon 51 maça çıktı. Kolombiya'nın son 16 turuna yükseldiği Dünya Kupası da tatilini daha da kısalttı. Münih'e dönüşünden bu yana Diaz, aksiyonlarında ağır ve dağınık bir görüntü veriyor; bu durum özellikle fırsatları değerlendirme konusunda kendini gösteriyor. Son performanslarının, iddialara göre Bayern'in yönetim katında bile şaşkınlık yarattığı belirtiliyor.

Diaz, yalnızca VfB Stuttgart'a karşı oynanan açılış maçındaki 5-1'lik galibiyette gol attı; Schalke ve Elversberg deplasmanlarında ise birden fazla net fırsatı harcadı. "En iyi versiyonumu arıyorum ve onu yakında bulacağım" diyen oyuncu, kısa süre önce Sky mikrofonlarına yaptığı açıklamada, "Sanırım bir sonraki maçta o gol gelecek" vurgusunu yaptı.

Cuma günü Bayern Münih, Allianz Arena'da Union Berlin'i ağırlayacak. Diaz'ın ilk 11'de yer alıp almayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

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