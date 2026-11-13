Jamie Carragher, Michael Carrick’in Manchester United’daki görev süresini sert sözlerle değerlendirdi ve kısa süre önce görevine son verilen teknik direktör için üzülmediğini söyledi. Manchester United, kötü performans serisinin kulübü Premier League’de düşme hattına sürüklemesinin ardından perşembe günü Carrick’in ayrıldığını doğruladı.

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Kısa ve acı bir son

Yaz aylarında 155 milyon sterlinlik transfer harcamasına öncülük etmesine rağmen 45 yaşındaki teknik direktörün görevine son verildi. Yeni sezonda yalnızca 10 lig maçının ardından gelen bu karar öncesinde Carrick, bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkmıştı. Ancak felaket gibi bir başlangıç, United'ı düşme hattına sürükledi. Bu hızlı gerileme, kulüp yönetimini değişiklik yapmaya zorladı.

United'ın cumartesi günü yayımladığı resmî açıklamada, sahadaki kötü sonuçların kararda belirleyici olduğu vurgulandı. Bununla birlikte kulüp, Carrick'in ilk geçici görev döneminde ortaya koyduğu etkileyici çalışmayı da resmen kabul etti. Carrick, ocak ayında Ruben Amorim'in yerini almış ve Old Trafford'daki teknik direktörlük görevinde toplam 11 ay geçirmişti.

‘Ortada hiçbir başarısı yokken göreve geldi’

Resmî açıklamadan kısa süre önce Stick to Football podcast'inde konuşan eski Liverpool savunmacısı Carragher, duruma ilişkin sert bir değerlendirme yaptı. Carrick'in Old Trafford'daki bu önemli göreve gelmeden önce üst düzey deneyiminin bulunmadığını vurguladı.

Carragher, “Michael Carrick, ortada hiçbir başarısı yokken göreve geldi. Esasen Man United'da oynamış olması sayesinde bu görevi aldı ve gerçekten iyi iş çıkardı,” dedi. “Dolayısıyla Michael Carrick'e üzülmemiz gerektiği düşüncesine katılmıyorum. Son 18 ayda yaşadıklarına dönüp baktığında, şu an bunun kendisi için acı verici olduğunu söyleyecektir. Ama takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıması, Arsenal ve Liverpool'a karşı kazandığı büyük maçlar ve diğerleri... Olağanüstü iş çıkardı.

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“Roma maçı ve [Aston Villa karşısında] geri dönüp 4-4'ü yakaladıkları maç gibi birkaç karşılaşması oldu. Ligdeki konumları elbette [bir sorun], ama bir de ayrılırken taraftarların onun adını haykırması var.”

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Üst düzey deneyimi yetersiz

Carrick geçen sezon takımı kuşkusuz toparladı. Sezonun ikinci yarısında yalnızca iki kez kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını elde etti. Ancak Carragher'a göre eski orta saha oyuncusu, Premier League'deki diğer teknik direktörlerle karşılaştırıldığında bu görevin gerektirdiği seviyede değildi.

Carragher sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama burada oturup Michael Carrick'e üzülmüyorum. Manchester United'daki bu görevi alabilmek için 10 yıl teknik direktörlük yapmış, dünyanın dört bir yanında çalışmış biri değil. Middlesbrough'da yaklaşık iki yıl geçirdi, biraz futbol yorumculuğu yaptı, sonra da Man United'ın başına geçti. Görevi ona verdiler.”

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Carragher, Carrick'in genel yeterliliğini sorgulayarak sert eleştirisini tamamladı: “Michael Carrick'e üzülmüyorum. Aslında pek fazla bir şey yapmamışken dünyanın en büyük kulüplerinden birini çalıştırdı. Takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı, gerçekten iyi iş çıkardı ama Premier League'deki teknik direktörlerle hiçbir zaman aynı seviyede değildi. Premier League'deki teknik direktörler dünyanın en iyileri ve o tam olarak o seviyede değil.”

Pochettino, Old Trafford'a hazırlanıyor

Manchester United, sezonunu kurtarmak için yüksek profilli bir halefi belirlemekte vakit kaybetmedi. Mauricio Pochettino'nun takımın başına geçmek üzere sözlü anlaşmaya vardığı bildiriliyor. Bu, eski Tottenham teknik direktörünün Premier League'e dikkat çekici bir dönüş yapacağı anlamına geliyor.

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Hâlen ABD Millî Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Pochettino'nun, yaklaşan iki CONCACAF Uluslar Ligi maçında takımın başında olması planlanıyor. Millî takım görevlerini tamamladıktan sonra Pochettino'nun, United'ın Liverpool ile oynayacağı büyük lig maçı öncesinde takımın başına geçmek için Atlantik'i aşacağı bildiriliyor.