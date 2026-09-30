Giroud, çarşamba günü 40. doğum günü onuruna Fransız TV kanalı Canal+'da yayınlanan bir programda, neşeli bir sohbet sırasında Ocak 2018'i hatırladı.

Arsenal'de geri planda kaldığı ve 2018 yazındaki Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'ndaki ilk 11 yerini kaybetmekten endişe ettiği için, Giroud kış transfer döneminde ayrılmayı hedefliyordu. Seçeneklerden biri de şuydu: O dönem 31 yaşında olan forvetle ilgilendiğini açıklayan Borussia Dortmund.

Ancak eşi Jen, Ocak 2018'in sonunda birlikte sahip oldukları dört çocuğun üçüncüsü olan oğulları Aaron'ı dünyaya getirdi ve bu nedenle taşınmaya kesinlikle karşı çıktı. Giroud bu yüzden Borussia'ya transfer konusunda "Unut gitsin" dedi. Artık OSC Lille forması giyen golcü, eşinin sözlerini gülerek şöyle anlattı: "O (eşim Jen, editör notu) bana dedi ki: 'Beni şimdi başka bir ülkeye, Almanya'ya - bir de Dortmund'a götürürsen... Seni öldürürüm."

Olivier Giroud neden BVB yerine Chelsea'ye transfer oldu?

Giroud, Dortmund yerine sonunda 17 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu ve böylece ailesiyle birlikte Londra'da kalabildi. Bu sırada bir santrfor dominisinin parçasıydı: Pierre-Emerick Aubameyang, Dortmund'dan Arsenal'e gitti ve orada Giroud'nun yerini aldı; Michy Batshuayi ise Chelsea'den ayrılıp BVB'de Aubameyang'ın halefi oldu.

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Aile mutluluğunun yanı sıra Giroud'nun planı sportif açıdan da tuttu. Chelsea'de daha sık ilk 11'de oynadı ve 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'nın şampiyonluğa giden yolunda santrfor pozisyonunda ilk tercih oldu. 137 kez milli olan oyuncu turnuvada gol atamasa ve bu yüzden eleştirilere maruz kalsa da, dönemin teknik direktörü Didier Deschamps'ın takımında golsüz de olsa önemli bir rol üstlendi.

Giroud, 2021'de AC Milan'a gitmeden önce Chelsea'de üç buçuk yıl kaldı. 2024'te Los Angeles FC'ye, MLS'e transfer oldu, ancak yalnızca bir yıl sonra Fransız oyuncu Avrupa'ya ve aynı zamanda 13 yıl yurt dışında kaldıktan sonra ülkesine geri döndü. Giroud, o tarihten bu yana Lille formasıyla çıktığı 50 resmi maçta 12 gol attı, sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Deneyimli oyuncu, şimdi Canal+ ve ayrıca L'Equipe'e yaptığı açıklamada, büyük olasılıkla kariyerini o zaman noktalayacağını duyurdu.