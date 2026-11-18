Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'daki hedefi artık yalnızca gol atmaya devam etmek, rekorları kırmak ya da kariyerine yeni yerel kupalar eklemekle sınırlı değil. Kulüp taraftarlarının gündeminde her zaman yer alan daha büyük bir başarı var: Takımlarını Asya'nın zirvesinde görmek.

Reklam

Portekizli yıldız, Avrupa'da ve uluslararası arenada kazandığı kupalarla dolu bir geçmişe sahip olsa da Suudi Arabistan macerası onu, önemi bireysel başarıların ötesine geçen farklı bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Al Hilal taraftarı olduğu bilinen Suudi gazeteci Sami El Hariri, "X" platformundaki hesabı üzerinden Al Nassr kaptanına bir mesaj göndererek bu meseleyi yeniden gündeme taşıdı. El Hariri, mesajında hem oyuncuyu hem de kulübü Asya hayalini gerçekleştirip gerçekleştiremeyecekleri sorusuyla baş başa bıraktı.

Ayrıca okuyun: +90 heyecanı! Haaland, korkutucu bir istatistikle Mbappe'yi zor durumda bıraktı

El Hariri paylaşımında bir miktar sportif provokasyon içeren bir giriş tercih etti ve Ronaldo'nun uluslararası kariyerindeki en önemli başarıya, yani Portekiz'in 2016 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasındaki katkısına dayanarak, aynı kıtasal başarıyı neden Al Nassr formasıyla tekrarlayamadığını sorguladı: "Cristiano Portekiz'e Avrupa Şampiyonası'nı kazandırdıysa, neden bir iyilik yapıp Al Nassr'a da Asya'yı kazandırmasın?" Suudi gazetecinin mesajı, Ronaldo'nun milli takımıyla elde ettiği başarı ile Al Nassr'ın hedefleri arasındaki karşılaştırmayla sınırlı kalmadı. Mesaj, Al Hilal, Al Ittihad ve Al Ahli taraftarlarının kupa kutlamalarına tanıklık ederken yıllardır büyük bir kıtasal şampiyonluğu kutlamayı bekleyen Al Nassr taraftarlarına da uzandı.

Ayrıca okuyun: Kurban Arsenal'in iki oyuncusu: Real Madrid, Vinicius'tan vazgeçmenin bedelini belirledi

Reklam Reklam

El Hariri şöyle dedi: "Sevgili Al Nassr taraftarı daha ne zamana kadar sabredecek? Al Hilal, Al Ittihad ve Al Ahli taraftarı nasıl sevindiyse onun da sevinmeye hakkı var. Daha ne zamana kadar sabredecek? Seni ne engelliyor Don?" Böylece Portekizli yıldızı, kulübün projesini taraftarların beklediği başarıya taşıma sorumluluğuyla yüz yüze getirdi.

Related Topics

Al Nassr'ın Asya'da bir geçmişi olsa da kulüp, hangi adla anılırsa anılsın Asya Şampiyonlar Ligi'ni hiç kazanamadı. Takım daha önce birkaç kez bu kupaya yaklaşmasına rağmen podyuma çıkmayı başaramadı ve bu da söz konusu başarıyı, kulübün kariyerinde hâlâ eksik kalan en önemli hedeflerden biri haline getiriyor.

Ayrıca okuyun: Kapalı kapılar ardında anlaşmazlık: Flick ve Deco, Barcelona'nın yeni savunma oyuncusu konusunda uzlaşamıyor

Reklam

Al Nassr'ın tarihteki en önemli girişimi 1995 yılına uzanıyor. Takım o yıl, Asya Şampiyonlar Ligi'nin modern formatından önceki turnuva olan Asya Kulüpler Şampiyonası'nda finale yükseldi, ancak Riyad'daki Kral Fahd Uluslararası Stadı'nda oynanan maçta uzatmalarda Güney Kore ekibi Ilhwa Chunma'ya 1-0 (altın gol) yenildi. Al Nassr ayrıca 2020 ve 2021 sezonlarında Asya Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi, ancak iki seferde de yolculuğu burada sona erdi. Takım ilkinde İran ekibi Persepolis'e penaltılarla, ikincisinde ise Al Hilal'e elendi ve ilk kıtasal şampiyonluk müzesinden uzak kalmaya devam etti.

Bu, Al Nassr'ın tarihinde hiç Asya kupası kazanmadığı anlamına gelmiyor. Kulüp 1998'de Asya Kupa Galipleri Kupası'nı ve Asya Süper Kupası'nı kazandı, 2000 yılında ise Kulüpler Dünya Kupası'nda kıtayı temsil eden ilk takım oldu. Bu turnuva, kulübe tarihi "Al-Alami" (Dünyalı) lakabını kazandırdı.

Reklam

Bu sınavın önemi, AFC Şampiyonlar Ligi 2'de yaşanan son hayal kırıklığının ardından daha da arttı. Al Nassr, 16 Mayıs 2026'da Riyad'da oynanan finalde Japon ekibi Gamba Osaka'ya 1-0 yenildi ve Ronaldo ile takım arkadaşları, kulübün çok yaklaştığı bir kıtasal şampiyonluğu kaçırdı.

Bu yenilgi, kadroda Sadio Mane, João Félix ve Ronaldo gibi önemli isimlerin bulunmasına rağmen geldi. Bu durum, takımın teknik potansiyelini kıtasal kupalara dönüştürüp dönüştüremeyeceği tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Reklam

Ayrıca okuyun: En eski rekor kurtuldu: Fas'ın mücevheri tarihin kapısını çalıyor