Cristiano Ronaldo'nun Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus ile dün yaşadığı kriz ve milli takım kampından ayrılarak İspanya'ya gitmesi, geçtiğimiz çarşamba büyük bir tartışma yarattı.

Cristiano, teknik direktör Jorge Jesus'un, teknik kararlarını tek bir oyuncu yüzünden değiştirmeyeceğini ve Ronaldo'nun Danimarka karşısında ilk 11'de başlamayacağını söylediği basın toplantısından dakikalar sonra Portekiz kampından ayrıldı.

Bazıları Cristiano Ronaldo'yu milli takımı yüzüstü bırakmak ve kendi çıkarını aramakla suçlarken, Don özellikle "X" platformunda Suudi Arabistan'daki hayranlarından büyük destek gördü.

Üstad Halid eş-Şemmari adlı bir hesap şöyle dedi: "Sırtlanlar aslanın etrafını sardığında, bu onların aslandan daha güçlü olduğu anlamına gelmez; aksine aslanın yalnız kaldığı anlamına gelir, buna rağmen Cristiano Ronaldo o olarak kalır."









Nayef es-Sencari ise şu yorumu yaptı: "Teşekkürler Cristiano. Şampiyonluklar kazandı, rekorlar kırdı ve futbol oynamış en büyükler arasında kendine bir yer edindi; ama aynı zamanda Portekiz'e, coğrafi büyüklüğünü ve sportif tarihini aşan küresel bir varlık kazandırdı."

Ve ekledi: "Bugün, futbolda Portekiz'in adı anıldığında, onun modern tarihi Cristiano hikâyenin kalbinde yer almadan anlatılamaz. Hatta belki tarih, Cristiano'nun Portekiz tarihinin bir bölümü olmadığını; aksine Portekiz'in kendisinin Cristiano'nun tarihinin bir bölümü hâline geldiğini söyleyecek."









Ebu Abir ise şöyle yazdı: "Jesus seni hain. Eskiden onu değiştirmeyi düşünmeden önce ondan izin isterdin. Ondan önce anılan bir adın yoktu. Bir zamanlar dünya çapında tanınmıyordun. Daha önce, ondan önce, bir yerlerde yalnızca dostlarının tanıdığı biriydin. Cristiano'yu çalıştırmayı hayal etmezdin. Seni çevreleyen o mavi dairenin ötesinde bir hırsın yoktu."









Ebu Muhammed şöyle dedi: "Futbol tarihinin en iyi oyuncusu olarak kalacaksın Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Cristiano Portekiz'i yarattı, Portekiz Cristiano'yu değil; tarihin en iyisi."









Ebu Türki ise şöyle yazdı: "Jesus seni ihtiyar hoca. Cristiano Ronaldo dünya çapında bir efsane ve tarihi senden daha büyük, seni uzaklaştırmaya da gücü yeter; o yüzden bir meydan okumaya girişip kendini kaybetme."









Doktor Hüda el-Halidi adlı bir hesap şöyle dedi: "Biz seninleyiz, Al-Nassr taraftarı seni destekliyor, aramızdaki varlığına saygı ve değer duyuyor. Dönüşün hoş geldi, seni bekliyoruz. Sen, berrak bir gökyüzünde Süheyl yıldızının yüceliği gibi yücesin."

Ve ekledi: "Al-Nassr taraftar derneğinden, havaalanı yönetimiyle koordinasyon sağlayarak (mümkünse) Cristiano'yu havaalanında karşılamasını diliyorum."







