Galatasaray'dan Şener, Falcao ve Emre Akbaba açıklaması

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Şener Özbayraklı’nın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.

'da sakat futbolcular hakkında bilgilendirme yapıldı. Kulüp Doktoru Yener İnce, GSTV'de yaptığı açıklamada Sağ arka adalesinde ciddi bir hasar oluştu. Bu tip bir yırtığın tedavisinin süresi 6-8 haftadır. 6 haftadan önce döneceğini düşünmüyoruz" dedi.

"Falcao'nun tedavisi sürüyor"

Falcao'nun aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle 4 Ekim'den bu yana tedavi gördüğünü söyleyen İnce, "Şu anda klinik olarak oynaması mümkün görünmüyor. Bu ağrıyla efor sarf etmesi mümkün değil. Tedavisinin tüm aşamalarını 12 yıldır kendisini takip eden İspanya'daki doktoruyla yapıyoruz. Şu an ağrıları devam ediyor. Daha iyiye gidiş var. Ayın 11'ine kadar tedavisine İspanya'da devam edeceğiz. Sonra İstanbul'a dönecek" diye konuştu.

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"Emre'nin ocak ayında takıma katılmasını bekliyoruz"

Geçtiğimiz sezonki Çaykur Rizespor maçında bacağı kırılan Emre Akbaba'nın da ocak ayında takıma katılmasını beklediklerini söyleyen İnce, "Emre Akbaba, ameliyata çok iyi yanıt verdi. Ancak böyle bir sakatlıktan sonra sahaya çıkıp oynamak kolay değil. Ocak ayında bizimle birlikte olmasını planlıyoruz. Adaptasyon çalışmalarına bazen takımdan ayrı bazen takımla devam edecek" ifadelerini kullandı.