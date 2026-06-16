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FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

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Senegalli yıldız, Fas'taki Afrika Uluslar Kupası finali hakkında: "Garip olaylar yaşadık... Asıl şampiyonlar biziz"

I. Ndiaye
Fas
Senegal
Fransa - Senegal
Fransa
Dünya Kupası
Senegal
Fas
Fransa
ABD

Fransa'ya karşı durmanın önemini vurguladı

Fransız milli takımı, bugün Salı günü Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Karşıda, eski dünya şampiyonu karşısında hiçbir çekingenlik hissetmeden galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak olan Senegal milli takımı bulunuyor.

Senegalli forvet Eliman Ndiaye, "France Football" dergisine verdiği demeçte, "Teranga Aslanları"nın sadece katılmakla yetinmeyeceklerini, Dünya Kupası şampiyonluğunu hedeflediklerini vurguladı ve takımın büyüklerle boy ölçüşecek güce ve azme sahip olduğunu belirtti.

Son Afrika Uluslar Kupası finalinin en öne çıkan isimlerinden biri olan Ndiaye, Senegal'in sahada (uzatmaların ardından 1-0), ancak daha sonra Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Komitesi'nin idari kararıyla Fas'ın galibiyeti olarak sayılmıştı; o dönem "kaos" olarak nitelendirilen koşullar altında.

Oyuncu, hukuki tartışmalara rağmen, sahada yaşananların sporun gerçeğini yansıttığı için kendini "gerçek bir Afrika şampiyonu" gibi hissettiğini belirtti.

Ndiaye, final maçının şüphe uyandıran tuhaf anlarla gölgelendiğini ekledi; maç öncesinde bazı oyuncuların rahatsızlanmasından başlayarak, en önemlisi son dakikalarda Senegali'nin bir golünün iptal edilmesi ve Fas'a penaltı verilmesi gibi tartışmalı hakem kararlarına kadar.

Dünya Kupası
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Fransa
FRA
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Senegal
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O, "O anda daha önce hiç hissetmediğim bir öfke duydum, ancak İbrahim Diaz penaltıyı kaçırdığında, ilahi adaletin bizim tarafımızı haklı çıkardığını anladık" dedi.

Afrika Futbol Konfederasyonu'nun maçı Fas'ın lehine sayma kararı (17 Mart'ta 3-0 çekilme) almasına rağmen, Senegal Futbol Federasyonu Spor Tahkim Mahkemesi'ne itirazda bulundu ve dosya halen inceleniyor.

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