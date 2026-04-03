Senegal milli takımı ve İngiltere'nin Everton kulübünün yıldızı Idrissa Gana Gaye, bugün Cuma günü yaptığı açıklamada, Fas ile oynanan 2025 Afrika Uluslar Kupası finali öncesindeki koşulların ve gerginliğin "oldukça normal" olduğunu belirterek, maçı çevreleyen olayların abartılmasını reddetti.

Jay, Fransız "Onze Mondial" dergisine verdiği röportajda, "Finalden önce yaşanan her şey tamamen normaldi... Biz bunu biliyorduk, ancak insanlar olayı abartıyor" dedi.

Ayrıca okuyun

Deneyimli Senegalli oyuncu, iki halk arasındaki sağlam ilişkilere vurgu yaparak şunları ekledi: "Finalden önce, hatta Afrika Uluslar Kupası'ndan önce bile, herkes Faslılar ve Senegalliler arasındaki iyi ilişkilerin farkındaydı. Bu harika ilişki yıllardır sürüyor ve bunu bozmamalıyız... Onlar dost ve kardeştir."

Ve şöyle devam etti: "Bunun kolay bir maç olmayacağını, aksine gergin geçeceğini biliyorduk, ama her şeye hazırdık... %200 oranında sakin ve odaklanmıştık... Her şey olabilir, ancak bu bizi ne duygusal ne de zihinsel olarak etkilemeyecek... Hatta kendimize şöyle dedik: Bizi çöp kutusuna atarlarsa, orada uyuyup sessiz kalacağız."

Jay'in açıklamaları, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) Senegal'den şampiyonluğu alıp Fas'a verme kararı hakkında şiddetli tartışmaların yaşandığı bir dönemde geldi. CAF, Teranga Aslanları'nı turnuvanın final maçından çekilmiş saymıştı.