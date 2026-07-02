Senegalli yıldız bomba gibi bir açıklama yaptı: Bu teknik ekip görevde olduğu sürece milli takımda bir daha oynamayacağım!

Villarreal ve Senegal milli takımının yıldızı Pape Gaye, Teranga Aslanları’nın Belçika’ya yenilerek 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından kısa bir açıklamayla tartışma yarattı.

Senegal milli takımı, 32'li tur maçında Belçika karşısında 2-0 öndeydi, ancak Kırmızı Şeytanlar normal sürenin bitimine birkaç dakika kala arka arkaya iki gol atmayı başardı. İkinci uzatma devresinin son anlarında ise Yuri Tielemans, penaltıdan Belçika Milli Takımı'na galibiyet golünü attı ve takımını 3-2'lik heyecan verici bir galibiyetle Dünya Kupası son 16 turuna taşıdı.

Ancak Pape Gaye, Dünya Kupası’ndan acı bir şekilde elenmelerinin ardından yaptığı açıklamalarla Senegal kampında gerginliği artırdı ve “Dünya Kupası’na veda etme konusunu daha sonra konuşacağım” dedi.

Ayrıca resmi Instagram hesabından şunları ekledi: “Ancak bu teknik ekip görevde kaldığı sürece bir daha Senegal milli takımı için oynamayacağım.”

Villarreal'in yıldızı, bu sözlerinin ardındaki nedeni açıklamadı; özellikle de Dünya Kupası'nda Senegal'in tüm maçlarında forma giymiş ve "Teranga Aslanları"nın Irak'ı 5-0 mağlup ettiği maçta iki gol atmıştı.

Jay, Senegal-Belçika maçında ilk 11'de sahaya çıktı, ancak 66. dakikada, maçın son dakikalarında penaltıya neden olan takım arkadaşı Lamine Kamara ile değiştirildi.

Senegal milli takımının teknik direktörü Babi Thiao’nun 2024 yılında göreve geldiği ve Teranga Aslanları ile Fas’ta düzenlenen son Afrika Uluslar Kupası’nda finale yükselmeyi başardığı belirtiliyor.

Babi Jay, uzatmalarda Fas kalesine bir gol atarak ülkesini kupayı kazanmaya götürmüştü, Ancak daha sonra Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), maçın bitimine saniyeler kala Atlas Aslanları lehine verilen penaltı kararına itiraz ederek birkaç dakika boyunca sahadan çekilip çıkma eylemi nedeniyle Senegal’den şampiyonluk unvanını geri alıp Fas’a verdi.





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