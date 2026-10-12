Bir Senegal kaynaklı rapor, Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili Senegal'le yaşanan hukuki ihtilaf kapsamında, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi önünde gerçekleştirilen duruşmada Fas açısından "geri adım" olarak nitelendirdiği gelişmeler yaşandığını öne sürdü. Bu iddialar, söz konusu kaynağın "kapalı bir oturumdan sızan bilgiler" olarak tanımladığı verilere dayanıyor ve ayrıntıları hakkında resmi bir doğrulama yapılmadı.

Senegal'in "Seni News" sitesi, İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan duruşmada Fas tarafının, finalde yaşanan olaylara dair farklı bir anlatı sunmak amacıyla, Kongolu hakem Jean Jacques Ndala'ya atfedilen ikinci bir rapora dayanmaya çalıştığını iddia etti.

"Seni News"in anlatımına göre, hakemin resmi raporunda maçın 97. dakikada durdurulduğu ve yaklaşık 12 dakika sonra oyuna devam edildiği belirtiliyor; ancak siteye göre raporda Senegal Milli Takımı'nın maçtan çekildiğine ya da maçı kaybetmiş sayıldığına dair herhangi bir ifade yer almıyor.

Site, Afrika Futbol Konfederasyonu temsilcilerinin, "uydurma" olarak nitelendirdiği bu ikinci raporun esasen var olup olmadığına dair sorular yönelttiğini ve duruşma sırasında yaşanan tartışmanın ardından bu yolun müzakerelerden çıkarıldığını öne sürdü.

Site ayrıca, Fas tarafının savunmasının, hakem Ndala'nın, Afrika Futbol Konfederasyonu Hakem Komitesi Başkanı olan hemşehrisi Olivier Safari'den etkilenmiş olma ihtimaline dair sorular gündeme getirdiğini, ancak raporunda bu iddiayı doğrulayacak kamuya açık bir kanıt sunmadığını belirtti.

Buna karşılık site, Senegal tarafının savunmasının, yolsuzluk ya da kötü niyet kanıtlanmadığı sürece maçın olgularına ve sonucuna ilişkin hakem kararlarının nihai olduğu esasına dayanan "saha kararı" ilkesine bağlı kaldığını aktardı.

Bununla birlikte, Senegal kaynaklı sitenin kapalı oturumdan sızdırıldığını söylediği bilgilere dayanarak aktardığı ayrıntılar, kendi anlatımı çerçevesinde kalmaya devam ediyor ve doğrulanmış olgular ya da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden çıkmış bir karar olarak ele alınamaz.

Taraflar arasındaki ihtilafta son sözü söyleyecek olan, mahkemenin nihai kararı olacak.