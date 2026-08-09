İspanyol ekibi Villarreal, devam eden yaz transfer döneminde kadrosunu dikkat çekici bir Cezayirli transferiyle güçlendirmek için harekete geçti.

"Foot Mercato" sitesi, Fransız ekibi Nice'in yıldızı Cezayirli Hicham Boudaoui'nin İspanyol takımın ilgi listesine girdiğini aktardı.

26 yaşındaki Boudaoui, 2019 yılında Nice'e katıldı ve kulüpte 207 maça çıkarak 14 gol kaydetti.

Cezayir Milli Takımı ile 37 uluslararası maça çıkan Boudaoui'nin Nice ile sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor.

Foot Mercato, Villarreal'in son günlerde Boudaoui'nin durumu hakkında bilgi almak ve bu yaz kendisiyle anlaşma imkânını öğrenmek için harekete geçtiğini belirtti.

Villarreal, Hicham Boudaoui'nin takım için uygun özelliklere sahip olduğunu ve orta saha ekseninde Senegalli Pape Gueye ile dikkat çekici bir ikili oluşturabileceğini düşünüyor.