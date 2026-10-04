Senegalli ikili yüzünden: Vieira bir gazeteciyi azarladı: Bu tabirleri kabul etmeyeceğim

Senegal'in bugün pazar günü Marsilya'daki Vélodrome Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Komorlar'ı 1-0 yenmesinin ardından, Teranga Aslanları'nın teknik direktörü Patrick Vieira, Idrissa Gueye ve Kalidou Koulibaly'yi savundu.

Vieira, Senegal'in zorlu galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında sesini yükseltti ve bir gazeteciyle, Idrissa Gueye ile Kalidou Koulibaly hakkında sorulan ve (gazetecinin) onları "devri kapanmış oyuncular" olarak nitelendirdiği bir sorunun ardından tartışmaya girdi.

Vieira, "RMC Sport" kanalının aktardığına göre basın toplantısında şunları söyledi: "Bu uygunsuz bir davranış. Dışarıda söylenenlere dayanarak bunun tekrarlanmaması gerekir. Siz, Senegal için goller atan ve tarih yazan oyunculardan bahsediyorsunuz."

Ve ekledi: "Bu ifadeleri kullanamayız. Bazıları bunları sahanın dışında kullansa bile, siz gazeteciler bu ifadeyi değiştirmekle yükümlüsünüz. Bugün oynadıkları maçı izledik ve siz onları unutulmuş oyuncular olarak görüyorsunuz. Bu ifadeleri kullanmak kabul edilemez. Bu soruyu ve bu saygısızlığı kabul etmiyorum. Onlar hem sahada hem de saha dışında örnek oyunculardır."

Ardından eski Nice kulübü teknik direktörü, gazeteciye "soruyu yeniden ifade etmesini" önerdi ve şöyle devam etti: "Savaş halinde değilim, sadece kabul edilemez bir duruma işaret ediyorum. Yıllardır en üst düzeyde oynayan oyunculardan bahsediyoruz. Burada bulunmaları, Senegal'i temsil etmek için gereken niteliklere sahip olduklarının kanıtıdır."

Eski sahasında bir gol atan Iliman Ndiaye sayesinde Senegal Milli Takımı, Patrick Vieira yönetiminde yenilgisiz serisini korudu ve performans tam anlamıyla ikna edici olmasa da, Senegalliler Mozambik ile berabere kalıp Etiyopya'yı mağlup ettikten sonra, gelecek Afrika Uluslar Kupası elemelerinde üst üste ikinci galibiyetlerini elde etti.



