Senegalli Federasyon, Dünya Kupası şokunun ardından Babi Jay’e karşı belirleyici bir adım atmaya hazırlanıyor

Senegal Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası’ndan elenmelerinin ardından yaptığı şok edici açıklamalar nedeniyle Villarreal’in oyuncusu Babi Jay’e karşı önlem almayı değerlendiriyor.

Senegal'in Dünya Kupası'nda 32'li turda Belçika'ya yenilerek elenmesi hâlâ büyük yankı uyandırıyor.

Turnuva boyunca birçok iç sorunun ortaya çıktığı gergin bir ortamda, takımın oyuncusu Babi Jay durumu daha da kötüleştirdi.

Villarreal’in orta saha oyuncusu, mevcut teknik kadro görevde kaldığı sürece Senegal milli takımından ayrılacağını açıkça ilan etti; bu sürpriz açıklama, Teranga Aslanları’nın karşı karşıya olduğu krizi daha da şiddetlendirdi.

"Sport News Africa" sitesine göre, Senegal Futbol Federasyonu oyuncuyu cezalandırmayı değerlendiriyor.

Federasyon, oyuncunun açıklamalarının takımın uyumunu doğrudan etkilediğini düşünüyor; ancak mesele bununla sınırlı değil. Site ayrıca, Babi Jay’in Dünya Kupası sırasındaki davranışları nedeniyle de eleştirilere maruz kaldığını bildirdi.

Sitede, oyuncunun “bazı takım arkadaşlarına ve Federasyon yetkililerine, aralarında Genel Sekreter Abdallah Seydou Sow ile Pazarlama Direktörü Bamba Ba’nın da bulunduğu kişilere karşı birçok saygısızlık vakasıyla” suçlandığı belirtildi. Bu yeni gelişme, ABD’deki Senegalli milli takımın beklenen seviyede olmayan performansına ilişkin derin endişeleri teyit ediyor.

Senegal milli takımı, son 32 turu maçında Belçika karşısında 2-0 öndeydi; ancak Kırmızı Şeytanlar, normal sürenin bitimine birkaç dakika kala arka arkaya iki gol atmayı başardı. İkinci uzatma devresinin son anlarında ise Yuri Tielemans, penaltıdan Belçika Milli Takımı’na galibiyet golünü attı ve takımını 3-2’lik heyecan verici bir galibiyetle Dünya Kupası son 16 turuna taşıdı.