Senegalli Federasyon Başkanı, cinsel skandalın gerçeğini ortaya koyuyor… ve Thiaw ile arasındaki anlaşmazlığın nedenlerini açıklıyor

Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdullah Fal, bir basın toplantısında ülkesinin taraftarlarına seslendi ve Senegal futbolunun yönetim organıyla ilgili bazı tartışmalı konuların yanı sıra, milli takımın eski teknik direktörü Babi Thiaw’ın sözleşmesinin yenilenmesine yönelik müzakerelere de değindi.

Senegalli Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'nda 32 turunda, uzatmalara uzanan maçta Belçika'ya (3-2) karşı alınan yıkıcı yenilginin ardından Tiéaou'nun görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Senegalli Futbol Federasyonu bir kargaşa dönemi yaşıyor ve bu büyük hayal kırıklığının ardından, Senegalli milli takımın başarısızlığıyla ilgili birçok skandal ortaya çıktı.

"Sport News Africa" gazetesi tarafından yürütülen bir araştırma, diğer konuların yanı sıra, Dünya Kupası sırasında Babi Thiaw tarafından imzalanan bir sözleşmeyi, idari usulsüzlükleri, heyet içindeki tartışmalı davetleri, aşırı harcamaları, biletlerin yeniden satıldığına dair suçlamaları ve bir cinsel skandalı gündeme getirdi.

Senegal Futbol Federasyonu resmi bir açıklamada bu skandalları yalanladı; bu olaylar, Babi Thiaw ve teknik ekibinin tamamının görevden alınmasına neden oldu; hepsi geçen hafta sonu görevden uzaklaştırıldı.

Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdullah Fal, Babi Thiaw meselesinin nasıl ele alınacağını tartışmak ve Dünya Kupası'ndaki "Aslanlar"ın serüvenini gölgeleyen gerginliklere değinmek üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Senegal Futbol Federasyonu Başkanı, öncelikle cinsel tacizle suçlanan aşçı meselesine değindi ve şöyle açıkladı: “Genel sekreter bana durumu bildirdiğinde Mexico City’deydim. Olanları tam olarak anlamak için aşçıyla konuşmasını istedim. Bir kadından şikayet gelmişti, belki de durumu yanlış anlamıştı.”

Bu suçlamaları destekleyen hiçbir kanıt olmadığını vurgulayan Fal, “Foot Mercato” ağının aktardığına göre şunları ekledi: “En önemlisi, resmi bir şikayet almadık, ABD polisinin resmi raporuna ulaşamadık ve bu suçlamaları destekleyen somut bir kanıt yoktu. Bizim için bu konu kapanmıştır.”

Eski Senegalli milli takım teknik direktörünün sözleşmesi sorulduğunda, Abdallah Fall, son birkaç ay içinde Federasyon, Spor Bakanlığı ve Thiaw arasında yürütülen müzakerelerin ayrıntılarını anlattı.

Şöyle açıkladı: “Babi Thiaw ile ilişkimiz uzun zamana dayanıyor ve bu ilişkinin sona erme şeklinden memnun değildik. Yıl sonundan önce görüşmelere başladık ve ondan sözleşmesini göndermesini istedim.”

Ayrıca, müzakerelerin kısa sürede durmasına neden olan birkaç noktaya değindi; bunların başında antrenörün maaşını enflasyon oranına bağlama isteği ve Spor Bakanlığı’nın onayı alınması gerekliliği geliyordu.

Ardından Abdullah Fal, eski teknik direktörün maaşının artırılmasını talep eden Bakan Khadija Din Jay ile yapılan görüşmeleri ayrıntılı olarak anlattı ve şöyle dedi: “Bakan, bu yükün sadece federasyon tarafından değil, devlet tarafından da üstlenilmesi gerektiğini düşündü.”

Haftalar süren müzakerelerin ardından, nihayet 30 milyon Afrika frangı tutarında bir maaş üzerinde anlaşmaya varıldı.

Senegal Futbol Federasyonu Başkanı, anlaşmazlıkların sadece maaşla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda primler, hedefler ve diğer sözleşme maddelerini de kapsadığını vurguladı. Şöyle açıkladı: “Galibiyet primlerinin oranı konusunda, bize başlangıçta %1 teklif edildi. Bize gönderdiği ilk belgede ise %13 belirtilmişti. Ardından olağanüstü bir prim talep etti.”

Şöyle devam etti: “Ayrıca kabul edemediğimiz maddeler de vardı, özellikle kişisel vergi yükümlülükleriyle ilgili olanlar. Federasyon, teknik direktörün kişisel vergi beyannameleriyle ilgilenemez.”

Ayrıca, Babi Thiaw’ın Dünya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası ile ilgili hedeflerin sözleşmeye eklenmesini de reddettiğini ekledi.

Abdullah Fal, Babi Thiaw’ın sözleşmesinin ancak Dünya Kupası sırasında, Norveç ile oynanan ikinci grup maçı öncesinde (bu maç, Teranga Aslanları’nın 3-2 mağlubiyetiyle sonuçlanmıştı) imzalandığını vurguladı.

Senegal Futbol Federasyonu Başkanı şunları söyledi: “Norveç ile oynadığımız ikinci maçtan önce, genel sekreter bana Babi’nin sözleşmesi olmadan takımı yönetemeyeceğini açıkladı. Ben de sözleşmesini çıkardım ve imzaladım. Milli takımın menfaati her şeyden önce gelir.”

Ayrıca, Tiaw’ın taktiksel tercihleri etrafında yaşanan gerginlikleri de ortaya koyarak şunları söyledi: “Bazıları ona federasyonun düşmanı olduğunu söylüyordu. Ancak her iki maçta da ilk on bir kadrosunu ancak stadyumda öğrendim. Kadroyu sahadan öğrendim ve bu kabul edilemez bir durum. Onu otel odasında görmeye gittim. Maçtan bir veya iki gün önce kadromuz belliydi ve bunu birlikte tartıştık.”