Senegalli bir teknik direktör, Renard ile Teranga Aslanları'nın teknik direktörlüğü için rekabet ediyor

Senegal milli takımının Belçika’ya karşı şok bir mağlubiyetle Dünya Kupası eleme turlarından elenmesinin ardından, teknik direktör Pape Thiaw’ın ayrılığı artık çok yakın.

Senegal milli takımı, Belçika karşısında 2-0 öne geçerek Dünya Kupası son 16 turuna çok yaklaşmıştı, ancak Avrupa ekibi normal sürenin bitimine kısa bir süre kala toparlanarak iki gol attı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda ise Belçika galibiyet golünü attı.

"Foot Mercato" ağı, SeneNews sitesine atıfta bulunarak, Senegalli Habib Bay'in Marsilya'dan ayrılmasının ardından ülkesinin milli takımını çalıştırmak için aday olduğunu bildirdi.

SeneNews sitesi, Habib Bay'in "Teranga Aslanları"nın başına geçmek ve Senegal milli takımında yeni bir projeye öncülük etmek için ideal aday olduğunu düşünüyor.

Bu fikir, Senegal milli takım taraftarları arasında geniş destek buldu. Taraftarlar, X platformu üzerinden desteğini dile getirdi. Taraftarlardan biri, “Habib Bay’in sözleşmesi sona erdi. Elimizde çok sayıda yetenekli oyuncu var ve onların gelişmesine yardımcı olacak birine ihtiyacımız var. Sıra sende Habib Bay” diye yazdı.

Bir başka taraftar ise “Habib Bay’i bize geri verin. Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselmeyi hayal etmek ve Afrika’daki hakimiyetimizi sürdürmek istiyorsak” diye yazdı.

Afrik-Foot sitesi ise Fransız teknik direktör Hervé Renard’ın da Senegal Futbol Federasyonu’nun hedeflediği isimlerden biri olduğunu belirtti.