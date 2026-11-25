Senegal Milli Takımı, Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararıyla 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu geri aldı ve turnuva tarihinin en tartışmalı krizlerinden biri böylece sona erdi. Senegal Adalet Bakanı Moussa Sarr da kararı coşkuyla karşıladı. Sarr, ülkesinin onurunu ve haklarını geri aldığını vurguladı, Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin davayı takip etme ve Senegal'in tutumunu savunmaya yönelik hukuki çabaları destekleme konusundaki rolünü övdü.

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Moussa Sarr, Senegal gazetesi "Seneweb" tarafından aktarılan açıklamasında, Spor Tahkim Mahkemesi'nin verdiği karardan memnuniyet duyduğunu söyledi ve uyuşmazlığın tüm aşamalarında ülkesinin tutumunu savunmak için seferber olan herkesi övdü.

Bakan, Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ye özel bir övgüde bulunarak onun davaya olan bağlılığını ve kişisel katılımını öne çıkardı. Bu sözler, dosyanın Senegal devlet kurumlarında en üst düzeyde gördüğü desteğe işaret ediyordu.

Sarr'ın cumhurbaşkanına yönelik övgüsü, davadaki geçmişinden bağımsız değildi. Adalet Bakanı, 1 Haziran 2026'da hükümete atanmadan önce Senegal'in çıkarlarını yetkili mercilerde savunmak üzere oluşturulan avukatlar ekibinin bir üyesiydi.

Böylece Sarr, hükümetteki görevine geçmeden önce davanın hukuki sürecini doğrudan biliyordu. Bu da Senegal'in bu mücadelede gösterdiği çabalardan söz ederken yaptığı açıklamalara ayrı bir önem kazandırıyor.

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Adalet Bakanı ayrıca Senegal Futbol Federasyonu'nu, ülkeyi temsil etmekle görevlendirilen avukatlar ekibini ve şampiyonluğa ulaşan Senegal Milli Takımı oyuncularını tebrik etti.

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Sarr, mesajını Senegal'in sonuçtan duyduğu memnuniyetin boyutunu yansıtan dikkat çekici bir cümleyle bitirdi: "Senegal şampiyonluğunu koruyor ve onurunu tamamen geri kazanıyor."

Senegal Futbol Federasyonu hükümet desteğinin ayrıntılarını açıkladı

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Senegal Cumhurbaşkanı'nın rolüne yapılan vurgu, Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall'ün Spor Tahkim Mahkemesi'nden nihai bildirimi aldıktan sonra 24 Kasım'da yayımladığı resmi açıklama düşünüldüğünde daha da önem kazanıyor.

Fall, Senegal halkına ve futbol camiasına hitaben yazdığı mesajında Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ye, Başbakan'a ve tüm hükümete minnettarlığını dile getirdi, kriz boyunca kesintisiz destek veren Spor Bakanlığı'na da ayrıca teşekkür etti.

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Federasyon başkanı, bu desteğin 17 Aralık 2025'te milli takıma ulusal bayrağın teslim edildiği törenle başladığını ve sonraki aylarda da sürdüğünü açıkladı. Fall, hükümet desteğinin Senegal Futbol Federasyonu'nun hukuki ve kurumsal bağımsızlığına saygı gösterilerek verildiğini de belirtti.

Fall ayrıca Senegal devletinin üstlendiği diplomatik role değindi ve bu rolü, sakin bir şekilde yürütülen, vatandaşların çıkarlarına ve Afrika ilişkilerine hizmet eden bir çaba olarak nitelendirdi.

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Abdoulaye Fall aynı çerçevede mahkeme önündeki mücadeleyi yürüten hukuk ekibini övdü ve savunma ekibinin koordinatörü avukat Seydou Diagne'ye özellikle teşekkür etti. Fall, ekibin kurucu üyelerinden biri olan Adalet Bakanı Moussa Sarr'a da özel bir selam gönderdi.

Fall, Sarr'ın 1 Haziran 2026'da Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından yeni görevinin gerektirdiği mesleki ve etik kurallara uyarak savunma ekibinden ayrıldığını açıkladı.

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Kupa Senegal'e nasıl geri döndü?

Krizin kökeni, 18 Ocak 2026'da Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda Senegal ile Fas arasında oynanan 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline dayanıyor.

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Karşılaşma, Pape Gueye'nin attığı galibiyet golüyle uzatmalarda Senegal'in 1-0'lık zaferiyle sona erdi. Ancak maçın normal süresinin son dakikalarında Fas lehine verilen penaltı, ardından gelen Senegal itirazları ve Senegal Milli Takımı oyuncularının sahayı geçici olarak terk etmesi nedeniyle tartışmalı olaylar yaşandı.

Oyun yeniden başladıktan sonra Brahim Diaz penaltıyı kaçırdı, ardından maç uzatmalara gitti ve Senegal Milli Takımı, Gueye'nin golüyle kazanan taraf oldu.

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Ancak Afrika Futbol Konfederasyonu daha sonra farklı bir hukuki yol izledi. Disiplin Kurulu'nun 11 Şubat'ta ilk kararını vermesinin ardından Temyiz Kurulu, 17 Mart 2026'da Senegal'i sahadan çekilme gerekçesiyle hükmen mağlup saydı ve Fas'ın galibiyetini 3-0 olarak tescil etti.

Bu kararı kabul etmeyen Senegal Futbol Federasyonu, 25 Mart 2026'da Spor Tahkim Mahkemesi'ne itiraz ederek Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini ve sahada belirlenen sonucun yeniden tanınmasını talep etti.

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Spor Tahkim Mahkemesi mücadeleyi sonuçlandırdı

İsviçre'nin Lozan kentinde 8 Ekim 2026'da yapılan duruşmanın ardından Spor Tahkim Mahkemesi, 24 Kasım Salı günü nihai kararını açıkladı. Mahkeme, Senegal Futbol Federasyonu'nun itirazını kabul ederek CAF Temyiz Kurulu'nun kararını iptal etti ve Disiplin Kurulu'nun 11 Şubat'ta verdiği kararı yeniden yürürlüğe koydu.

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Mahkeme kararında, maçın hakemi Jean-Jacques Ndala'nın oyunu yeniden başlatma ya da maçı tamamen durdurma yetkisinin yalnızca kendi takdirinde olduğunu, iki takımın sahaya dönüp karşılaşmayı tamamlamaya hazır olduklarını göstermesinin de oyunu yeniden başlatma kararını hakemin saha içindeki yetkisine bağlı kararlar arasına soktuğunu gerekçe gösterdi.

Mahkeme ayrıca turnuva yönetmeliğinin 82. ve 84. maddelerinin, takımlardan birinin davranışı nedeniyle maçın tamamen durdurulduğu durumlarla ilgili olduğunu açıkladı. Bu olayda ise maç yeniden başlayıp sportif bir sonuçla tamamlandığı için böyle bir durum oluşmadı.

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Karar, Gerald Simon başkanlığındaki, Alman Ulrich Haas ve İtalyan Luigi Fumagalli'den oluşan hakem heyeti tarafından oybirliğiyle verildi.

Kararın açıklanmasının ardından Afrika Futbol Konfederasyonu, mahkemenin kararına saygı duyduğunu ve uygulanması için gerekli tüm adımları atmaya hazır olduğunu duyurdu. Böylece Senegal resmen 2025 Afrika şampiyonu olarak yeniden tescil edildi ve Rabat'ta sahada elde ettiği zaferi korudu.