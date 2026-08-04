2026 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nda Fas ile Senegal karşılaşması, "Atlas Dişi Aslanları"nın peş peşe iki penaltı kaçırması bazı Senegalli sesler arasında bir alay dalgası yaratınca yeşil sahanın dışında geniş bir tartışmaya dönüştü. Ardından tartışma, Senegal Milli Takımı'na karşı yaşanan önceki bir olay nedeniyle Fas milli oyuncusu İbrahim Diaz'ı da içine alacak şekilde genişledi.

Fas Kadın Milli Takımı, Pazartesi akşamı Rabat şehrindeki Mevlay Hasan Stadı'nda oynanan grup aşamasının üçüncü ve son maçında Senegal ile golsüz berabere kalarak kıta turnuvasının çeyrek final turuna yükselmeyi garantiledi.

Fas Milli Takımı, ikinci yarıda galibiyeti kapmaya oldukça yakındı. Maçın gidişatına hâkim olduğu dönemde iki penaltı kazandı, ancak orta saha oyuncusu Yasmine El Murabet, karşılaşmanın yıldızına dönüşen Senegal Milli Takımı kalecisi Adji Ndiaye'nin parlak performansına takıldı.

İlk deneme 65. dakikada geldi; Ndiaye, El Murabet'in şutunu sağ direğin yakınında uzaklaştırarak kurtardı. Senegal kalecisi yalnızca 4 dakika sonra, 69. dakikada ikinci penaltıya yaptığı yeni bir kurtarışla aynı oyuncuyu bir kez daha golden mahrum etti.

Bu olay sosyal medyada büyük bir etkileşim başlattı; bazı Senegalli taraftarlar ve yorumcular fırsatı Fas Milli Takımı ile alay etmek için kullandı.

"Teranga Boy" hesabı, El Murabet'in kaçırdığı iki penaltı ile İbrahim Diaz'ın meşhur olayı arasında bağlantı kurarak olaya en dikkat çekici yorum yapanlar arasında yer aldı.

Senegal hesabı, Diaz'ın 2025 Erkekler Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal Milli Takımı'na karşı "panenka" tarzında kaçırdığı penaltıyı akıllara getirdi; Diaz o penaltıda kaleci Edouard Mendy'yi düşük bir vuruşla kandırmaya çalışmış, ancak bunu bir gole çeviremeyerek başarısız olmuştu.

Kadınlar maçındaki iki penaltının kaçırılmasının, Diaz'ın yirmi yedinci yaş gününü kutlamasıyla aynı zamana denk gelmesi de yorumun yayılmasını artırdı; bazı takipçiler bunu, erkekler kıta finalindeki o sahneyi hatırlamalarına yol açan bir tesadüf olarak değerlendirdi.

Kıta kıtasındaki spor haberlerinde uzmanlaşmış "Africa Soccer" sitesinin aktardığına göre, bu alaylar Fas tarafından yanıtsız kalmadı; sosyal medyada, Senegal Milli Takımı'na daha önceki müsabakalarda tartışma yaratan "havlular" meselesindeki geçmiş tartışmaya bir gönderme olarak büyü kullanıldığı yönünde suçlamalar içeren tepkiler görüldü.

Beraberliğe rağmen Fas Kadın Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nın bir sonraki turuna yükselme biletini kapmayı başardı; Senegal Milli Takımı ise grup aşamasındaki serüveninin sona ermesiyle turnuvaya veda etti.

Hatırlatmak gerekirse, 2025 Erkekler Afrika Uluslar Kupası finalindeki Fas-Senegal maçı, Teranga Aslanları'nın bir golle galip gelmesiyle sona ermişti; ancak Fas tarafı, kupayı daha sonra idari bir kararla elde etti. Buna rağmen Senegalliler kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi "CAS" nezdinde temyiz etti ve önümüzdeki ekim ayında verilmesi planlanan mahkeme kararını herkes hâlâ bekliyor.