Senegal yerini garantiledi… 28 takım 32'li tura yükseldi, 4 bilet ise hâlâ belirsiz

Senegal milli takımı, grup aşamasının son turunun üçüncü günündeki sonuçlardan yararlanarak, üçüncü sıradaki en iyi takımlar arasında yer alarak 2026 Dünya Kupası’nın ikinci turuna yükselenler arasına katıldı.

Senegal Milli Takımı, dün Cuma akşamı 9. grubun üçüncü turunda Irak Milli Takımı'nı 5-0 mağlup ederek gruptaki ilk 3 puanını topladı ve grubu üçüncü sırada tamamladı.

Senegal milli takımı, 7. grupta İran milli takımının Mısır ile 1-1 berabere kalmasının ardından en iyi üçüncü takımlar arasında yerini garantiledi. Bu sonuçla Asya ekibinin puanı sadece 3'te kaldı ve gol farkı 0 olarak sabitlendi; buna karşılık Teranga Aslanları'nın gol farkı +2 oldu.

Senegal milli takımı, İsveç, Bosna-Hersek, Ekvador ve Paraguay'ın ardından en iyi üçüncü takımlar arasında beşinci eleme biletini kaptı.

28 takım 32'li tura yükseldi

Cumartesi sabahı, 7. grubun lideri Senegal ve Belçika'nın da elenmesiyle birlikte, 32'li tura yükselen takım sayısı 28'e yükseldi. Geri kalan 4 bilet ise bugün akşam ve yarın Pazar sabahı oynanacak maçların ardından belirlenecek.

Eleme turunu geçen milli takımlar şu şekilde:

1. Grup: Meksika, Güney Afrika.

2. Grup: İsviçre, Kanada, Bosna-Hersek.

Üçüncü Grup: Brezilya, Fas.

Dördüncü Grup: ABD, Avustralya, Paraguay.

Beşinci Grup: Almanya, Fildişi Sahili, Ekvador.

Altıncı Grup: Hollanda, Japonya, İsveç.

Yedinci Grup: Polonya, Mısır.

Sekizinci Grup: İspanya, Yeşil Burun Adaları.

Dokuzuncu Grup: Fransa, Norveç, Senegal.

10. Grup: Arjantin.

11. Grup: Kolombiya, Portekiz.

12. Grup: İngiltere, Gana.

Hangi takımlar turnuvadan erken elendi?

Buna karşılık, yükselme şansları resmen sona eren 12 milli takım turnuvadan erken elendi. Bu takımlar şunlardır:

1. Grup: Çek Cumhuriyeti.

2. Grup: Katar.

3. Grup: Haiti.

Dördüncü Grup: Türkiye.

Beşinci Grup: Curaçao.

Altıncı Grup: Tunus.

Yedinci grup: Yeni Zelanda.

Sekizinci grup: Uruguay, Suudi Arabistan.

Dokuzuncu Grup: Irak.

10. Grup: Ürdün.

12. Grup: Panama.

Kimler bekliyor?

Öte yandan, grup aşamasının son gününün sonunda kaderlerini öğrenmeyi bekleyen 8 takım daha var. Bu takımlar şunlar:

1. Grup: Güney Kore.

3. Grup: İskoçya.

7. Grup: İran.

10. Grup: Avusturya, Cezayir.

11. Grup: Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan.

12. Grup: Hırvatistan.