Senegal teknik direktörü: Bazı oyuncular Belçika karşısında fiziksel olarak dayanamadı

Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Babi Thiao, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda uzatmalarda Belçika'ya 3-2 yenildikten sonra üzüntüsünü dile getirdi ve hakem kararları hakkında yorum yapmak istemediğini belirtti.

Thiao, “Hakemin (maçın son dakikalarında Belçika lehine verdiği penaltı) kararı hakkında yorum yapmak istemiyorum. Bu acı verici, elinden gelenin en iyisini yapan takımı tebrik etmek gerekir” dedi.

Senegalli teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “2-0’lık üstünlüğümüzü koruyamadık. Penaltıya gelince, herkes bu konuda yorum yapabilir, ben bu konuya girmek istemiyorum.”

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Senegalli “wiw sport” sitesinin aktardığı açıklamalarda şunları ekledi: “Fiziksel sorunlarımız vardı, devam edemeyecek durumda olan oyuncular vardı, bu yüzden değişiklik yapmak zorunda kaldık. Bunu kabul etmeliyiz, futbol budur.”

Maç Senegalli bir galibiyetle sona ermek üzereyken, Belçika milli takımı ani bir toparlanma göstererek 86. ve 89. dakikalarda Romelu Lukaku ve Yuri Tielemans'ın attığı arka arkaya iki golle skoru (2-2) eşitledi.

Maç uzatmalara gitti ve uzatmaların 120+5. dakikasında Yuri Tielemans’ın kazandığı ve kendisi tarafından gole çevrilen penaltı sayesinde Kırmızı Şeytanlar nefes kesen bir galibiyet elde etti.

Bu tarihi zaferle Belçika Milli Takımı, Bosna-Hersek’i 2-0 mağlup eden ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası’nın son 16 turunda karşılaşacak.