Senegal merkezli bir internet sitesi, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararına yapması beklenen itirazla ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı.

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Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun açıkladıklarının aksine, Senegal merkezli "SeneNews" sitesi, federasyonun kıta finaline ilişkin CAS kararına karşı İsviçre Federal Mahkemesi'ne itiraz etme konusundaki nihai tutumunu henüz netleştirmediğini bildirdi.

Spor Tahkim Mahkemesi, geçen salı İsviçre'nin Lozan kentinde, Senegal Futbol Federasyonu'nun Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu'nun turnuva finaline ilişkin kararına karşı yaptığı başvuruyla ilgili kararını açıklamıştı.

Mahkeme, Senegal'in başvurusunu kabul ederek CAF Temyiz Kurulu'nun Senegal'i 3-0 hükmen mağlup sayan ve şampiyonluğu Fas Milli Takımı'na veren kararını iptal etti. Böylece uzatmalarda Senegal'in 1-0 galibiyetiyle sona eren maçın sonucu yeniden geçerli hale geldi.

Afrika Temyiz Kurulu'nun Mart 2026'da verdiği karar da Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun ocak ayı sonunda verilen ilk karara yaptığı itirazın ardından gelmişti. Final davası o tarihten bu yana farklı spor kuruluşları arasında dallanıp budaklanan bir hukuki sürece girdi.

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Fas itiraz kapısını kapatmadı

Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, CAS kararının açıklandığı gün yayımladığı açıklamada karardan haberdar olduğunu belirtti ve mevcut tüm yasal itiraz yollarını kullanma kararlılığını vurguladı. Federasyon ayrıca dava sürecinde yaptığı taleplerden birinin dikkate alınmamasına duyduğu şaşkınlığı ve itirazını dile getirdi.

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Federasyon, karar açıklanmadan önce davanın seyrini etkileyebileceğini söylediği bir "olay" bildirmişti.

Federasyona yakın bir kaynağa göre, dosyayı incelemekle görevli hakemlerden biri Senegal Futbol Federasyonu Başkanı ile telefonda görüştü. Bu durum, Fas tarafında söz konusu hakemin bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda soru işaretleri doğurdu.

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Bu mesele aslında karar açıklanmadan önce kamuoyuna yansımıştı. Haberlere göre Fas Federasyonu, tahkim heyeti üyelerinden biri ile Senegal Federasyonu Başkanı arasında gerçekleştiği iddia edilen bir telefon görüşmesini yetkili mercilere taşımıştı. Buna karşılık herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını öne süren anlatımlar da aktarıldı. Bu nedenle söz konusu nokta tartışmalı olmayı sürdürüyor ve hakkında kesin bir yargı ya da usul kararı verilmeden kesinleşmiş bir olgu olarak kabul edilemez.

Federal Mahkeme: Son durak

İsviçre Federal Mahkemesi, Fas tarafının CAS kararına karşı başvurabileceği son yargı yolu olmaya devam ediyor. Ancak mahkemenin müdahale alanı, olağan bir temyiz mahkemesininkinden büyük ölçüde farklı.

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Federal Mahkeme, uyuşmazlığın esasını ya da maçtaki sportif olguları yeniden incelemiyor, yalnızca son derece sınırlı usule ve hukuka ilişkin gerekçeleri değerlendiriyor. İtirazı kabul etmesi halinde ise CAS kararını iptal ederek davayı yeniden görülmek üzere spor tahkim mahkemesine geri gönderebiliyor.

Médias24'ün yayımladığı hukuki değerlendirmeye göre Federal Mahkeme'ye itiraz, İsviçre Uluslararası Özel Hukuk Kanunu'nun 190. maddesinde sınırlı olarak sayılan belirli hallere dayanıyor. Bunlar arasında tahkim heyetinin oluşumunda bir kusur bulunması, heyetin yetkisini aşması, tarafların savunma ve dinlenilme hakkının ihlal edilmesi ya da kamu düzenine aykırılık yer alıyor. Ayrıca itiraz, kural olarak CAS kararının etkilerini kendiliğinden durdurmuyor.

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Bu süreci düzenleyen kurallara göre itiraz için olağan süre, kararın tam metninin tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün. Bu da Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun bir sonraki adımla ilgili nihai kararını vermek için zamanı olduğu anlamına geliyor.

Federasyonda karar henüz verilmedi

Fas kamuoyunda bazı sesler dosyayı kapatıp final sayfasını çevirme isteğine işaret ederken, federasyonun resmi tutumu önündeki hiçbir yasal kapıyı kapatmamak yönünde olmaya devam ediyor.

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Dolayısıyla Fas'ın İsviçre Federal Mahkemesi'ne itiraz ettiğinden kesinleşmiş bir durum gibi söz edilmesi mevcut tabloyu yansıtmıyor, zira şu ana kadar bu türden bir itirazın yapıldığı resmi olarak açıklanmadı.

Top artık Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nda. Federasyon, İsviçre yargısı önünde hukuki mücadelesini sürdürüp sürdürmeyeceğine ya da Afrika Futbol Konfederasyonu'nun koridorlarında başlayan aylar süren anlaşmazlığın ardından 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu Senegal'e geri veren CAS kararıyla yetinip yetinmeyeceğine karar vermek zorunda.