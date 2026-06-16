Senegal kalecisi: Rahat davrandık… Fransa karşısında planımızı uygulayamadık

Suudi Al-Ahli takımının Senegalli kalecisi Edward Mendy, 2026 Dünya Kupası 9. Grubu’nun açılış maçında Fransa’ya 3-1 yenildikten sonra, milli takımının istikrarsız performansından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Aswad al-Tiranga"nın kalecisi, ilk yarıyı golsüz berabere tamamlayan ve ikna edici bir performans sergileyen Senegal milli takımının, maç boyunca oyun planını uygulayamadığını hissettiğini belirtti.

Mendy, maç sonrası basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Genel olarak, ilk yarıda golsüz berabere kalmamıza rağmen planımızı uygulayamadık; gevşek oynadık.”

Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, Mendy şöyle devam etti: "Performansımızı yükseltmemiz ve hücumda daha isabetli olmamız gerektiğini biliyorduk. Bu tür takımlar karşısında hem hücumda hem de savunmada isabetli olmalıyız. Onlar gerçek yeteneklere sahip."

Şöyle devam etti: “İlk maç bitti ve bundan ve rakibimizden ders çıkarmalıyız. Güçlü yanlarımızı biliyoruz; daha fazlasını yapabilirdik, ancak performansımız inişli çıkışlıydı.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Topa sahip olma konusunda daha istikrarlı olmamız gerekiyordu. Ancak güçlü bir rakiple karşı karşıya kaldık.”

Son olarak şunları ekledi: “Grup aşaması henüz bitmedi, tıpkı 2022’de olduğu gibi; Norveç maçına odaklanmalıyız.”

Senegal Milli Takımı, 9. grupta Fransa, Norveç ve Irak milli takımlarıyla mücadele ediyor.