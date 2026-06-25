Grup aşamasının ilk iki maçında hem Fransa’ya hem de Norveç’e yenilmelerine rağmen, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın eleme turlarına katılma umudunu sürdüren Senegal ve Irak için “üçüncü seferde şans” hâlâ mümkün olabilir.

Neyse ki Senegal ve Irak için, üçüncü sırada yer alan on iki takımdan sekizi 32'li turuna yükselecek. Bu da, iki takımın bu Cuma (26 Haziran) Toronto'daki BMO Field'da karşı karşıya geldiğinde, galip gelen takımın Dünya Kupası hayallerini canlı tutabileceği anlamına geliyor.

GOAL, fiyatlar, stadyum bilgileri ve biletlerin nereden alınabileceği dahil olmak üzere, Senegal - Irak maçı biletleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Senegal - Irak maçı ne zaman?

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Bilet 26 Haziran Cuma Senegal - Irak (15:00 ET) BMO Field, Toronto Bilet

Senegal'in 2026 Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 16 Haziran Salı Fransa - Senegal (15:00 ET) MetLife Stadyumu, East Rutherford, NJ Fransa 3-1 kazandı 22 Haziran Pazartesi Norveç - Senegal (20:00 ET) MetLife Stadyumu , East Rutherford, NJ Norveç 3-2 kazandı 26 Haziran Cuma Senegal - Irak (15:00 ET) BMO Field, Toronto Biletler

Irak'ın 2026 Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 16 Haziran Salı Irak - Norveç Gillette Stadyumu, Foxborough Norveç 4-1 kazandı 22 Haziran Pazartesi Fransa - Irak Lincoln Financial Field, Philadelphia Fransa 3-0 kazandı 26 Haziran Cuma Senegal - Irak (15:00 ET) BMO Field, Toronto Biletler

Senegal - Irak maçına bilet nasıl alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır. İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Senegal - Irak maç biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

BMO Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Senegal - Irak maçı, Kanada'nın en tanınmış futbol stadyumlarından biri ve Toronto FC'nin ev sahipliği yaptığı Toronto'daki BMO Field'da oynanacak.

Toronto şehir merkezine yakın bir konumda bulunan BMO Field, önemli uluslararası futbol maçlarına, MLS karşılaşmalarına ve küresel spor etkinliklerine ev sahipliği yapmış olup, bu özelliği sayesinde 2026 FIFA Dünya Kupası için kilit bir stadyum haline gelmiştir.

Stadyumda, Dünya Kupası için yapılacak genişletme çalışmalarının ardından, turnuva süresince 45.000'den fazla taraftarın ağırlanması bekleniyor.

Hem Senegal hem de Irak’tan büyük sayılarda seyahat etmesi beklenen coşkulu taraftar grupları sayesinde, BMO Field’daki atmosfer grup aşamasının en coşkulu atmosferlerinden biri haline gelebilir.